雲林機車雙載碰撞對向小貨車 2人噴飛送醫不治

（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）雲林縣二崙鄉3日晚發生機車、小貨車碰撞事故，19歲無照男騎士與16歲機車女乘客噴飛傷重不治，雙方均無酒駕，事故原因警方調查釐清中。

雲林縣警察局西螺分局今天發布新聞訊息表示，3日傍晚6時許，二崙鄉永定村154縣道與雲35路口發生死亡車禍。一輛由62歲程女所駕駛自小貨車與對向機車雙載的曾男與曹女發生碰撞。

從現場監視畫面發現2車碰撞後，機車倒地後仍往前衝與地面磨擦火花四射；警方說，曾男與曹女送醫傷重不治，肇事雙方均無酒駕，車禍發生原因尚在調查中。呼籲車輛行經路口請減速慢行，避免憾事發生。（編輯：李淑華）1150105