雲林檢警全力打詐 攻堅廢棄蘭花工寮救三豬仔

雲林檢警全力打詐，攻堅廢棄蘭花工寮救三「豬仔」。（地檢署提供）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣檢警通力攻堅北港一處廢棄蘭花工寮，偵破郭男為首詐騙集團，逮捕詐團成員並救出三名遭拘禁「豬仔」，且溯源追緝，陸續於嘉義、桃園與彰化等地查獲幕後郭姓首腦、葉姓金主及共犯等十二人，案經檢方複訊等，全案偵結以詐防條例、組織、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌提起公訴。

雲林檢警執行第四波打詐專案已破獲廿八團一七六人、查扣現金一千六百餘萬元、不動產一千二百餘萬元及車輛等，今年一月至今已破獲一四七件八六三人、查扣不法所得七千五百餘萬元。

其中北港分局獲報發現一處種植蘭花廢棄工寮，疑似作為詐團藏匿犯罪據點，報請地檢署檢察官蔡少勳指揮擴大偵辦，見時機成熟聲請核發搜索票，優勢警力荷槍實彈進行強勢攻堅，查獲三名看管拘禁的犯嫌及救出遭拘禁被害人三名。

地檢署指出，經溯源追緝，陸續於嘉義、桃園與彰化等地查獲幕後郭姓首腦、葉姓金主及共犯計十二人到案，現場扣案海洛因、大麻、安非他命、依托咪酯等毒品，並查獲拘禁被害人所用鎮暴槍、子彈、刀械、監視設備、束帶、辣椒水等工具。十二名犯嫌經移送地檢署後，郭姓首腦等四人遭法院裁定羈押，全案偵結十八日以詐防條例、組織、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌提起公訴。