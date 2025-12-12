雲林檢警全面啟動打詐專案 件數財損創新低

cnews204251212a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

雲林縣警局刑警大隊偵三隊，陸續接獲多起報案，被害人指稱被「假投資」手法詐騙，合計財損破千萬元。縣警局表示，組成專案小組追查，鍥而不捨向上溯源，北中南同步執行查緝行動。員警不僅成功緝獲集團幕後「控盤首腦」，迅速一舉拘捕12名犯嫌，其中9人也遭法院裁定羈押；現場更查扣詐騙不法所得現金265萬餘元及作案汽車5輛，徹底瓦解詐欺集團。

縣警局表示，「碰！警察，趴下！不要動！」雷霆萬鈞的破門聲劃破寧靜，針對詐欺集團多處據點，同步發動強勢攻堅掃蕩行動。例如1處旅館在優勢警力重重包圍下，員警迅速破門而入，將驚慌失措的詐團成員，全數壓制在地。另1處查緝地點，則已啟動攔截圍捕，成功查獲詐團車手。而連續驚心動魄的幾波掃蕩，正是近期執行打詐專案的日常縮影。

縣刑大表示，縣長張麗善也頒獎表揚打詐及肅槍有功人員。打詐專案期間在雲林地檢署指揮下，檢警通力合作，展現空前的打擊強度、力道。各項查緝數據皆創下歷史新高，不僅展現雲林警方對於維護治安的鋼鐵決心，更要讓詐騙集團在雲林「無所遁形」。

縣警局表示，依警政署各項數據顯示，今年全年共計破獲詐欺集團166團970人，較去年增加89團506人，增加率115.58%，查扣不法利得9564萬3571元，也較去年增加了2794萬4679元，增加率41.28%。拘捕415人，較去年增加213人，增加率105.45%。羈押135人也較去年增加62人，增加率84.93%。

縣警局指出，詐欺件數、財損也創新低。例如11月財損金額，較去年同期大幅減少9118萬元，下降了53.65%。詐欺受理件數亦減少65件，下降18.31%，而且警銀合作攔阻金額近3億元，實實在在地守住了鄉親的血汗錢。另外，肅槍全國第一，榮獲警政署評比「全國乙組縣市第1名」，短短1個半月時間，共計查獲改造手槍8支、模擬槍1支。

雲林縣長張麗善表示，縣府團隊及議會，始終是警察最強大的後盾，不論在預算編列、裝備更新或跨局處資源整合上，絕對全力支持，讓警方能無後顧之憂地在前線衝鋒陷陣。

縣警局長黃富村強調，面對日益猖獗的詐欺犯罪，雲林警方採取「嚴打、嚴辦」的強硬態度，並貫徹「抓的緊、扣的多、辦的徹底」3大主軸策略，讓詐騙集團付出慘痛代價。

照片來源：雲林縣警方提供

