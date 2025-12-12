雲林檢警啟動打詐專案 查緝量能創新高守護民眾血汗錢

雲林檢警於打詐專案各項查緝工作交出漂亮成績單，十二日縣警局「打詐儀錶板」會中，縣長張麗善頒獎表揚打詐及肅槍有功人員。(記者陳正芬攝)

記者陳正芬／雲林報導

台灣全年遭詐騙財損逾八百億元、十三萬四千七百多案件。面對日益猖獗的詐騙集團，雲林檢警全面啟動打詐專案，各項查緝數據皆交出漂亮成績單，十二日縣警局「打詐儀錶板」會中，縣長張麗善頒獎表揚打詐及肅槍有功人員，展現警方對維護治安的鋼鐵決心，更強力宣示要讓詐騙集團在雲林無所遁形。

張麗善縣警局長黃富村帶領的警察團隊群策群力，在打詐及肅槍專案展現優異成績，榮獲警政署肅槍評比「全國乙組縣市第一名」，更獲衛福部國健署「健康城市－創新獎」，是全臺唯一獲獎之警察機關實屬難得。

張麗善說，台灣一年詐騙財損超過八百億元，雲林縣今年四月成立雲林打詐隊到各鄉鎮識詐防詐宣導，今年全年打詐量能創新高，共破獲詐欺集團一六六團九七○人，查扣不法利得九千多萬，拘捕四一五人羈押一三五人。件數及財損創新低；十一月財損金額較去年同期減少九千多萬元，減少六十五受理件數，警銀合作攔阻金額近三億元，順利守住鄉親血汗錢。

警察局長黃富村說，檢警總動員強勢執法展現打詐成效，此次打詐專案共破獲詐欺集團四十七團二八三人，拘提逮捕一七八人、羈押四十七人，查扣三十一輛作案汽車及不法現金二三四○萬餘元，徹底瓦解犯罪組織斬斷詐團金脈。呼籲鄉親詐騙手法層出不窮，遇可疑訊息，請務必撥打一六五反詐騙專線查證，全民攜手打造無詐家園。