雲林檢警強力打詐 張麗善聽取破案簡報 (圖)

臺中市太平區30多歲陳姓男子因有貸款需求，日前在網路上搜尋「線上申辦貸款」關鍵字，遭詐騙集團誆稱可幫忙提高貸款額度，要求提供存摺等帳戶資料並匯款新臺幣5萬元代辦費。幸運的是男子因提款卡遺失無法ATM轉帳，只好到銀行欲臨櫃辦理，在行員關懷提問下發現有異，立即通知太平派出所員警到場，經瞭解為常見假貸款真詐騙手法，經員警解釋此類型詐騙手法，男子始恍然大悟並停止匯款，事後亦非常感謝警方及行員熱心協助，並直呼「詐騙集團真是太可惡了！」太平分局太平派出所巡佐王振偉、警員高翊烜於日前中午12點多接獲轄內玉山銀行太平分行行員報案，稱「有男子自稱因有提高信用額度需求，欲轉帳至不明帳戶疑似遭到詐騙，請警方前來瞭解」。員警到場得知陳姓男子因有小額資金需求，為提高貸款額度遂至網路上搜尋，發現一不知名網頁聲稱可提供線上貸款服務，對方表示男子需提供身分證、存摺資料並匯款5萬元代辦手續費，即可幫他整合帳戶資料及提升個人貸款信用評分，並提申請高額度貸款資金。幸運的是，當時陳姓男子因提款卡遺失遂臨櫃辦理匯款手續，在員警說明此類似詐騙手法，並稱甚至可能成為詐騙集團的人頭帳户來從事非法行為等，這時男子驚覺險遭到詐騙，差點因

