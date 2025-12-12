雲林檢警打詐專案全面啟動 查緝量能創新高件數財損創新低

▲雲林檢警打詐專案全面啟動，查緝量能創新高，件數財損創新低。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】面對日益猖獗的詐騙集團，雲林檢警打詐專案全面啟動，各項查緝數據皆交出漂亮的成績單，今( 12) 日上午雲縣警局召開「打詐儀錶板」記者會，由縣長張麗善、警察局長黃富村、雲林縣警友會理事長吳政憲共同頒獎表揚打詐及肅槍有功人員，不僅展現警方對維護治安的鋼鐵決心，向鄉親報告強勢執法的成績，更強力宣示要讓詐騙集團在雲林無所遁形。

縣長張麗善表示，感謝縣警局黃富村局長帶領的警察團隊群策群力，在打詐及肅槍專案中展現優異成績，榮獲警政署肅槍評比「全國乙組縣市第一名」，更獲衛福部國健署「健康城市－創新獎」，是全臺唯一獲獎之警察機關，相當難得。

張縣長指出，在打詐方面，全台灣一年詐騙財損超過800億、13萬4700多案件，雲林縣自從今年4月份成立雲林打詐隊來，到20鄉鎮進行識詐防詐宣導，114 年全年打詐量能創新高，共計破獲詐欺集團 166 團 970人，查扣不法利得9千多萬，拘捕 415 人羈押 135 人。件數及財損創新低；11 月財損金額較去年同期大幅減少 9千多萬元，詐欺受理件數減少 65 件，警銀合作攔阻金額近 3 億元，順利守住了鄉親的血汗錢。

張縣長說，感謝全體警察同仁不畏危險、強勢執法，讓雲林的治安防護網更加堅韌，同時也特別感謝雲林縣警友會吳政憲理事長長期以來對警政工作的大力支持，期許警察局持續強勢執法的氣勢與決心，讓雲林成為最安全、最宜居的幸福城市。

警察局長黃富村表示，檢警總動員，強勢執法確實展現打詐成效，這次打詐專案共破獲詐欺集團 47 團 283 人，拘提逮捕 178 人、羈押 47 人，查扣作案汽車31 輛及不法現金 2,340 萬餘元，徹底瓦解犯罪組織、有效斬斷詐團金脈。

黃局長也再次呼籲鄉親，詐騙手法層出不窮，遇有可疑訊息，請務必立即撥打 165 反詐騙專線查證，全民共同參與，打造無詐家園。