雲林檢警打詐專案成效亮眼 查緝量能創新高、財損寫下新低

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林檢警今（12）日上午在縣警局舉行「打詐儀表板」記者會，由縣長張麗善、警察局長黃富村及雲林縣警友會理事長吳政憲共同頒獎，表揚在打詐與肅槍行動中表現優異的警察同仁。縣府與警界共同宣示將持續加強打擊犯罪，讓詐騙集團無法在雲林立足。

雲林檢警打詐專案全面啟動 查緝量能創新高 件數財損創新低。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善表示，雲林縣警局在黃富村局長帶領下，打詐、肅槍成果亮眼，勇奪警政署肅槍評比「全國乙組縣市第一名」，並獲衛福部國健署「健康城市－創新獎」，更是全台唯一受獎的警察機關，成績十分難得。

廣告 廣告

縣長張麗善、警察局長黃富村、雲林縣警友會理事長吳政憲表揚有功人員，展現執法決心。（圖／記者蘇榮泉攝）



張縣長指出，全國每年詐騙財損超過800億元，案件達13萬多件。雲林縣自今年4月成立「雲林打詐隊」後，前進20鄉鎮推動識詐宣導，114年全年打詐量能創新高，共破獲詐欺集團166團、970人，查扣不法所得逾9千萬元，拘捕415人、羈押135人。整體案件數及財損均降至新低，11月財損較去年同期大幅減少9千多萬元，詐騙受理案件也減少65件。此外，警銀合作共攔阻近3億元詐騙金流，成功守住鄉親血汗錢。

張麗善感謝全體警察人員不畏危險、堅守崗位，也感謝雲林縣警友會長期支持警政工作。（圖／記者蘇榮泉攝）

她強調，感謝全體警察人員不畏危險、堅守崗位，也感謝雲林縣警友會長期支持警政工作。縣府將持續與警局攜手，讓雲林成為最安全、最宜居的幸福城市。

縣長張麗善、警察局長黃富村、雲林縣警友會理事長吳政憲表揚有功人員，展現執法決心。（圖／記者蘇榮泉攝）

警察局長黃富村補充，檢警強勢執法已展現顯著成效，本次專案共破獲詐欺集團47團283人，拘提逮捕178人、羈押47人，查扣作案汽車31輛及不法現金2,340萬元，全面剿滅犯罪組織、有效阻斷金流。

縣長張麗善、警察局長黃富村、雲林縣警友會理事長吳政憲表揚有功人員，展現執法決心。（圖／記者蘇榮泉攝）

黃局長呼籲，詐騙手法不斷翻新，民眾如遇可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證，與警方一同打造無詐安全家園。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！