雲林檢警掃蕩飆車集團，兵分廿一路跨縣查扣廿一輛車及大量毒品。（記者陳正芬翻攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林地檢署指揮雲林縣警察局成立專案小組，一日凌晨八十名警力，兵分廿一路跨縣市出擊，共查扣涉案改裝廿一部車輛，並於車內查獲毒品愷它命廿四包及扣得號牌遮蔽牌三面，逮捕廿一名嫌犯，全案依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。

縣警局指出，該案緣起十一月中旬凌晨時段，一群無牌改裝車輛在雲林縣轄區內多處道路集體違規飆車，排氣管發出巨大聲響嚴重擾亂沿途居民夜間安寧，路上其他用路人更感到嚴重威脅與恐懼，是日警局接獲民眾十四件報案，飆車族遇警四處流竄，並利用社群號召再聚集，為徹底打擊這囂張氣焰組成專案小組，並報請地檢署指揮偵辦。

縣警局表示，專案小組經連日查偵、蒐集充足的違法事證，遂向地方法院申請核發搜索票，並由檢察官核發拘票執行收網，將涉案車輛及犯嫌一網打盡，終結其跨區域的犯行。

縣警局交通隊長詹百平警告飆車族們，只要你敢來雲林飆車一定抓到你，來一個抓一個，來五十個抓五十個，展現雲林縣警察局對集體違法飆車行為「零容忍」的強勢執法決心。