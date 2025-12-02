雲林檢警掃蕩飆車集團 兵分21路跨縣市查扣21輛車
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
雲林縣警察局為遏止囂張的改裝車集體飆車歪風，組成「斬車專案小組」，報請雲林地方檢察署檢察官周甫學指揮偵辦，昨（1）日發動第一波掃蕩行動。縣警局表示，縣刑警大隊、交通隊及各分局共 80名警力，兵分 21路循線前往全台各縣市，同步執行搜索及拘提。共計查扣涉案改裝車輛 21輛，也在部分改裝車內，查獲毒品K他命24包。另外還查扣號牌遮蔽牌 3面。全案訊後依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。
縣警局表示，今年 11月16日凌晨時段，一群無牌改裝車輛，涉嫌在雲林縣轄區內多處道路集體違規飆車，不僅排氣管發出巨大聲響，嚴重擾亂沿途居民夜間安寧，道路上其他用路人，更是感到嚴重威脅與恐懼。當天就接獲民眾報案計有14件，但飆車族遇警即四處流竄，並利用社群軟體號召再次聚集。
警方表示，為徹底打擊這股囂張氣焰，立即組成專案小組追查，連續多日查偵後，蒐集了充足的違法事證，見時機成熟，日前循線收網，將涉案車輛及犯嫌一網打盡，終結這起跨區域的飆車犯行。
雲林縣警察局呼籲，道路並非競速或展現個人車輛改裝的場所。集體危險駕駛，不僅嚴重侵害其他用路人的生命財產安全，也破壞社會秩序。根據相關法規及偵辦實務，警方將蒐證送辦，針對競速或危險駕駛行為，將運用科技執法、調閱監視器等方式，從嚴從速依刑法第185條「公共危險罪」 移送偵辦，絕不寬貸。
縣警局表示，另外行政裁罰部分，針對車輛擅自改裝排氣管製造噪音、拆除或遮蔽號牌等違規行為，將依《道路交通管理處罰條例》從重開罰，並聯合環保、監理機關實施「聯合稽查」，要求立即改正。
警方也鼓勵檢舉，民眾若發現集體飆車，或重大危險駕駛情事，應立即撥打110報案電話，並在安全許可下，提供行車紀錄器、照片或影像等事證，協助警方精準鎖定違法份子。
縣警局長黃富村表示，維護縣民的交通安全與居家安寧，是警察責無旁貸的使命。聯手雲林地檢署的「斬車專案」，正是對挑戰公權力、危害用路安全的飆車族，所發出的嚴正警告。將持續運用「追人、追車、追組織」的掃蕩策略，並結合大數據分析及科技偵查，針對任何可能形成危險車聚、集體違規的行為，持續實施高強度、不間斷的掃蕩與查緝，捍衛雲林縣的道路安全與社會秩序。
照片來源：雲林縣警方提供
