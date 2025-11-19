雲林檢警攻堅救豬仔，全力打詐不停歇。（記者劉春生攝）

▲雲林檢警攻堅救豬仔，全力打詐不停歇。（記者劉春生攝）

雲林縣警察局近期執行警政署頒布今年第四波打詐專案行動，與雲林地方檢察署(以下稱地檢署)通力合作，專案行動開始迄今，已破獲二十八團一百七十六人、查扣現金一千六百餘萬元、不動產一千兩百餘萬元、車輛二十部，今年一月累計至今已破獲一百四十七件八百六十三人、查扣不法所得七千五百餘萬元。

其中最為特殊的是該局北港分局破獲一起涉及拘禁豬仔、詐欺水房的矚目案件，成功救出三名遭拘禁的被害人。

該案緣起於北港分局發現北港鎮一處種植蘭花廢棄工寮，疑似作為詐團藏匿犯罪之據點，經報請地檢署廉股檢察官蔡少勳指揮擴大偵辦多時，見時機成熟後，向雲林地方法院聲請核發搜索票，以優勢警力進行強勢攻堅，先查獲三名看管拘禁之犯嫌及遭拘禁被害人三名。經溯源追緝，陸續於嘉義、桃園與彰化等地查獲幕後郭姓首腦、葉姓金主及共犯計十二人到案，現場扣案毒品海洛因十八.四四公克、大麻二.七公克、安非他命五十七.六公克、依托咪酯八十三.三二公克，並查獲拘禁被害人所用鎮暴槍、子彈、刀械、監視設備、束帶、辣椒水等工具。

十二名犯嫌經移送地檢署後，郭姓首腦等四人遭法院裁定羈押，全案經該署以詐防條例、組織、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌提起公訴。

另依據警政署「一六五打詐儀錶板」統計，今(一一四)年十月份雲林縣詐欺案件受理兩百八十四件，較去(一一三)年十月份三百八十二件減少九十八件(-二十五.六五%)，財損六千零三十一.五萬元較去年一億一千五百九十八.六萬元減少五千五百六十七.一萬元(-四十八%)，顯示防詐成效逐漸擴大。

警察局長黃富村強調：「雲林檢警團隊打詐零容忍，守護民眾荷包不打烊，此案強勢攻堅有效救出遭拘禁被害人、瓦解詐團據點，警方絕對會持續威力掃蕩，讓詐團無所遁形！」並呼籲提醒鄉親提高警覺，遇到可疑訊息，請立即撥打一六五進行查證。