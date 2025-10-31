雲林檢警瓦解越南籍車手團 12人收押

（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）以越南籍陳姓男子為首的外籍車手團，從今年7月底在雲林縣斗六地區的金融機構提領共上千次，警方成立專案小組，陸續逮捕陳男等12人，檢方以有反覆實施之虞向法院聲押獲准。

雲林縣警察局今天發布新聞稿指出，斗六警分局今年7月底發現，轄內近30處提款機被提領上千次，經調閱監視器勘驗，疑為固定幾人所為，立即成立專案小組，並報請雲林地檢署檢察官潘鈺柔指揮偵辦。

經專案小組蒐證，陸續執行5波搜索，到台中、彰化和雲林等縣市逮捕陳姓男子等12人，查扣7輛汽車、現金新台幣100萬元及上百張金融提款卡等物品。

專案小組調查，以陳姓男子為首的外籍車手團，12人皆為越南籍，陳男5年前以依親名義來台，透過同鄉群組、友人介紹，吸收36歲陶姓、25歲阮姓、34歲黎姓等3人作為幹部，另召集8名逃逸移工擔任一線收水車手。

警方指出，車手集團詐騙手法包括「猜猜我是誰」、「假中獎」、「假買賣」，犯案地點包含彰化、台中、雲林等中部縣市。

全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，將陳姓男子等12人移送雲林地檢署；檢方訊後，認為陳男等12人有反覆實施、共犯在逃，向法院聲押獲准。

雲林縣警察局長黃富村強調，雲林縣今年9月受理詐欺件數290件，較上月減少27件共2264.7萬元，受理數及財損數皆大幅下降，但「普發現金1萬元」即將開跑，呼籲大家務必提高警覺，以免受騙。（編輯：謝雅竹）1141031