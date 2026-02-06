雲林檢警瓦解2喪屍煙彈分裝廠 逮2嫌偵結起訴

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林地檢署檢察官蔡少勳去年接連指揮專案小組，分別在高雄、雲林查獲「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）分裝廠，查扣一批毒品等物，今天偵結，將趙姓男子和吳姓男子起訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，蔡少勳去年接連指揮雲林縣北港警分局、台西警分局及高雄市湖內警分局等單位，成功偵破2起重大毒品製造與販賣案件。

檢方今天偵查終結，認為趙姓男子（46歲）、吳姓男子（50歲）分別在高雄市及雲林縣設立分裝據點，製造並販售大量毒品，嚴重危害社會秩序，依違反毒品危害防制條例等罪嫌，提起公訴。

專案小組發現，趙姓男子為謀取不法暴利，為躲避警方查緝，不定期在雲林縣和高雄市更換場所，設立專業化的毒品分裝據點產製「喪屍煙彈」。

專案小組去年11月執行搜索，在趙姓男子的據點和分裝廠內查獲海洛因數包、純質淨重高達120公克的甲基安非他命及依托咪酯原液等物（市值逾新台幣100萬元）。

此外，吳姓男子在雲林縣麥寮鄉租屋處進行毒品製造與分裝，專案小組去年9月執行搜索，現場查扣純質淨重達40餘公克海洛因及依托咪酯粉末、原液、煙彈成品，及甲基安非他命數包。

專案小組調查，吳姓男子製造喪屍煙彈的手法極為專業，現場發現其利用設備進行加熱，調合依托咪酯粉末、各式香料等物後，注入空煙彈中進行分裝，還查扣海洛因壓模機、毒品研磨器、分裝袋及電子磅秤等犯罪機具。（編輯：李錫璋）1150206