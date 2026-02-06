雲林檢警聯手掃蕩「喪屍菸彈」 毒品分裝據點全數查獲

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為維護社會安全並落實行政院「新世代反毒策略」，臺灣雲林地方檢察署近期展開針對新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）的強力掃蕩行動。檢察長黃智勇指示「毒品零容忍」，由蔡少勳檢察官指揮雲林縣警察局北港分局、臺西分局及高雄市警湖內分局等單位，成功偵破兩起重大毒品製造與販賣案件，並提起公訴。

其中，北港分局跨區搗破46歲趙○明在高雄市大樹區設立的專業分裝據點，以及其在北港持有的毒品據點。警方當場查獲海洛因數包、甲基安非他命淨重120公克、依托咪酯原液及煙油、煙彈成品。高雄分裝場內亦查扣完整製毒設備，包括振波器、丙二醇、甘油、量杯、試管、攪拌棒及分裝瓶等器具。

廣告 廣告

另一案件，50歲吳○男在雲林麥寮租屋處進行毒品製造與分裝，其販售對象共計四人。臺西分局與湖內分局聯手查獲海洛因淨重40餘公克、依托咪酯粉末、原液及煙彈成品，並查扣海洛因壓模機、毒品研磨器、分裝袋及電子磅秤。吳男製毒手法專業，利用瓦斯爐加熱混合依托咪酯、丙二醇、甘油及香料後分裝於菸彈內。

依托咪酯自113年11月27日起列為第二級毒品，施用後會出現意識混亂、肌肉異常顫抖等「喪屍」行為，並可能引發交通意外。檢察署表示，此次查扣的專業分裝及持有據點，成功瓦解供應網絡，對販毒集團造成沉重打擊。檢警強調將持續鐵腕緝毒，呼籲民眾如發現異常化學氣味或可疑行為，立即向檢警舉報，共同守護無毒社會。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）