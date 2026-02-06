雲林檢警跨區直搗「喪屍菸彈」分裝廠 販毒一條龍產業斷鏈

雲林檢警跨區直搗「喪屍菸彈」分裝廠，首腦吳嫌束手就逮。讀者提供

雲林地檢署展現強大緝毒能量，去年底率轄區警力連續在高雄、雲林破獲兩起重大新興毒品製造與販賣案，查出趙姓及吳姓男子架設分裝場，從事「喪屍菸彈」產銷「一條龍」作業。檢方今天偵查終結，依《毒品危害防制條例》製造及販賣第二級毒品等罪嫌將2嫌提起公訴。

檢警查出，46歲趙姓男子為謀取暴利，選定高雄市大樹區一處居所作為掩護，設立專業化毒品分裝場。他先購買含有「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）成分之毒品菸油，再自行混合調配並裝入電子菸彈內。

去年10月間檢警發動搜索，在現場查扣淨重約450公克的第三級毒品依托咪酯粉末、電子菸彈47顆及大量分裝工具，同時搜出第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命，現場宛如小型毒品倉庫。

專案小組另溯源查出，以同樣手法產製喪屍菸彈的吳姓男子，在雲林縣東勢鄉設立分裝據點，採製造、分裝到販售「一站式經營」。檢警於去年11月間展開強力掃蕩，現場查扣已製成之「喪屍菸彈」成品112顆、菸油2大瓶及現金50萬元等證物。

檢方強調，「依托咪酯」等新興毒品對中樞神經具強烈抑制作用，施用後會產生神智不清、身體不正常抖動，嚴重危害社會秩序與國人健康，已在去年11月經政府公告列管為第二級毒品，檢方將持續落實「新世代反毒策略」，針對分裝據點及販毒集團進行強勢查緝。



