雲林正番鴨養鴨場感染禽流感 5267隻全撲殺

雲林縣元長鄉一場正番鴨場感染H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所進行撲殺。（雲林縣府提供）

雲林縣元長鄉一場飼養正番鴨的養鴨場主動監測確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所15日執行5267隻16周齡的正番鴨撲殺銷毀作業，督導業者完成場區清潔及消毒工作。這也是今年全台第一起感染禽流感的養鴨場。

動植物防疫檢疫署指出，目前正處候鳥抵臺度冬高峰階段，我國位於候鳥度冬遷徙路徑上，上游國家近期疫情持續升溫，日本已發生禽場6例及野鳥48例，韓國則為禽場10例及野鳥14例。請養禽業者嚴防候野鳥與場內家禽接觸，避免禽流感疫情。

根據動植物防疫檢疫署統計114年1月迄今，確診及撲殺禽流感禽場案例計22例，其中陸禽18場、鵝3場、鴨1場。

