雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打

雲林縣消防局統計顯示，今年1至10月間，119勤務中心接獲的報案電話中，每4通就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打。這些無效電話不僅浪費寶貴的救災救護資源，也影響真正需要幫助的民眾。各地消防局面對類似情況，已依法對惡意騷擾者開罰，提醒大家珍惜緊急救援資源，避免因無謂的騷擾電話而延誤真正的救援時機。

線上接到的電話，許多是惡意騷擾，甚至有民眾因深夜睡不著而撥打119。(圖／TVBS)

119勤務中心的電話鈴聲不斷，消防隊員全天候配戴耳機接聽各種求救電話。每一通進線都可能需要立即派遣救護車或消防車出勤，救人救災講求的就是爭分奪秒。然而，線上接到的電話內容五花八門，許多是惡意騷擾，甚至有民眾因深夜睡不著而撥打119。接線隊員面對這些無效電話時，仍保持專業態度，耐心勸說對方，例如建議失眠的來電者好好靜坐沉澱。此外，還有民眾打來分享各種奇特的「情報」，接線人員只能婉轉表示無法提供協助。

無效報案電話佔２５％，雲林消防：惡意騷擾恐罰５萬。(圖／TVBS)

雲林縣消防局勤務中心主任劉采鑫表示，1至10月的報案通話中，無效電話占25.39%，而這些無效通話中高達七成以上是惡意騷擾或無故撥打的。根據消防法規定，無故撥打報案專線或謊報災情，可處新台幣1萬元至5萬元罰鍰。

被騷擾浪費救命資源！「七成為惡意電話」，台中無效率竟高達50％。(圖／TVBS)

其他縣市的情況更為嚴重，台中市消防局統計，1至9月的無效電話高達50%。其中一名男子今年已撥打14通119，甚至曾謊報火警而被開罰。彰化縣的無效報案電話也高達35%，今年5月，一名男子連續撥打6通119，聲稱家中有人身體不適需要救護車，但消防隊員出動後又接到電話表示家人已好轉或自行就醫，導致救護車多次空跑，此人也因此被開罰。

