雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
雲林縣 / 綜合報導
海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。
查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。
查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。
警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」
還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。
更多華視新聞報導
雲林全運會落幕！15項破全國紀錄 交棒屏東縣
全運會在雲林！ 縣府辦「英雄宴」35道在地食材迎賓
雲林吹11級強風.沿海嚴重揚塵 民嘆：一天掃10幾次地
其他人也在看
海巡署空勤精準吊掛受傷越籍漁工 展現空勤吊掛分隊專業水準
海巡署偵防分署空勤吊掛分隊展現專業救援能力，6日上午成功於松山機場東北方約80海浬處，將一名在漁船作業中手指嚴重受傷的越南籍船員，以空中吊掛方式及時送醫，傷者經初步處理後已安全轉送至馬偕醫院，目前狀況穩定無生命危險。警政時報 ・ 1 天前
補充保費喊卡！石崇良親上火線澄清「僅討論」 健保改革方向曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導受到社會高齡化與少子化影響，勞動人口逐年下滑，年輕世代繳納健保費壓力恐會越來越重。因此，衛福部研議3大方向改革補充保費，擬將利息、股利、租金改採「年度結算」，若單年累計超過2萬元，則會課徵2.11％補充保費，引發部分民眾反彈；行政院長卓榮泰考量社會意見，昨（6）晚指示暫緩此規劃。對此，衛福部長石崇良今（7）日也親自做出回應。石崇良表示，所有政策出發點都是「健保不能倒」，讓財務永續、穩健經營，照顧更多弱勢民眾。因此，設計過程中需要更多社會共識及討論，還是會持續蒐集意見，為健保發展繼續努力。媒體提問「推出這樣的政策有跟跨部會溝通討論？因為金管會也說不知道相關事情」，石崇良回應，該政策在衛福部內部已經討論許久，他們不斷為健保財務研析，過程中也有與許多財經專家討論，但還沒正式啟動，若是進入法制作業程序，一定會有跨部會討論、公聽會，「這個事件有點偶然，因為也是經過媒體專訪才揭露」。衛福部長石崇良。（圖／民視新聞）石崇良強調，健保財務確實有改革必要性，因此改革不會停，健保要走下去，也必須繼續討論。至於卓榮泰如何向他說明？他則指出，經由媒體、民眾反映，他們持續交換意見並向外界說明，為了不要讓誤解擴大、以訛傳訛，才會決定先讓民眾了解，現階段僅在討論過程，並非已確定的政策。針對後續規劃，石崇良說明，還是會朝向健保精神發展，像是量能付費、公平負擔、照顧弱勢，未來無論保費結構調整、補充保費，甚至是增加財務來源，都會秉持上述精神繼續討論。媒體追問，「上任至今2個月就遇到不少事情，會不會擔心部長位置？」，石崇良表示「從來沒有想過」，他知道這題是每個部長經常被問的問題，不過去留從來不在他心中，只想把事情做好，讓醫療體系穩健發展。原文出處：快新聞／補充保費喊卡！石崇良親上火線澄清「僅討論」 健保改革方向曝光 更多民視新聞報導盛況空前！普發1萬登記邁入第3天 已有逾230萬人完成申請85歲裴洛西宣布不再連任！致謝片「小英現身了」館長赴中喊「幫尋根」！退將不忍籲他「做這事」民視影音 ・ 1 天前
雲林臺西警強化守望相助隊 培訓反詐防衛新戰力
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣警察局臺西分局為強化社區治安防護與提升巡守人員專業素養，近日於夜間舉辦「11台灣好報 ・ 1 天前
男玉里街頭揮舞大菜刀！警方緊急制伏「趴下不要動」 竟稱要參加廟會
一名36歲洪姓男子於花蓮玉里市手持大菜刀在街頭遊蕩，引發民眾恐慌並緊急報警。事發於深夜時分，該男子在玉里市圓環不斷揮舞菜刀後，又沿光復路繼續前行。警方迅速趕抵現場，成功將其制伏。經調查，洪男雖未飲酒但精神狀況不佳，聲稱是為參加廟會活動而攜帶菜刀。儘管未造成人身傷害，但因嚴重影響公共安全，已被依法送交法院裁處。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
台東機關性騷案 今年空軍志航基地已通報10件居冠 (圖)
台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多，台東縣政府近日舉辦2場性騷擾調查專業人員研習。中央社 ・ 12 小時前
雲林破毒案基隆驚爆黑鳶慘死 警方連2行動掀暗黑真相
為追查毒品上游來源，檢警團隊在偵辦過程中長達4個多月保持低調，直到近日偵結，才向外公布成，果警方強調，將持續向上溯源，避免毒品繼續危害社區。另一方面，基隆市七堵山區9月底驚傳保育類黑鳶遭鳥網纏死的事件，現場甚至發現多隻黑鳶屍體，畫面慘不忍睹。基隆市動保防疫...CTWANT ・ 14 小時前
台灣有事恐成日本存亡危機 高市早苗：可能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7號在眾議院接受質詢時表示，如果台灣有事，台海遭戰艦封鎖，並伴隨武力攻擊，可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，日本可能行使集體自衛權。不過，高市也強調，一切台視新聞網 ・ 13 小時前
7個紅綠燈成關卡？公館圓環今起7-9時汽機車禁左轉
台北公館圓環從今(8)日開始，「羅斯福路南往北路段」每天上午7點到9點禁止汽機車直接左轉，引起網友熱議，有網友就算了一下，要是按照這樣的方式走，一路上至少要經過七個紅綠燈，甚至擔心周一起上班時段會造成...華視 ・ 11 小時前
《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞
Netflix開播10年的影集《怪奇物語》（Stranger Things），終於要以《怪奇物語5》替全劇劃上句點，所有人的命運也即將揭曉，現在官方也公佈了《怪奇物語5》前5分鐘內容，真的讓人好揪心！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
鄭麗文悼念共諜吳石！王定宇怒嗆汙衊白恐受難者：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席追思會，悼念因洩密、中共地下黨員身分而遭槍決的共諜吳石。民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文將吳石洗白成「白色恐怖受難者」，完全是污辱真正的受害者，此舉更是赤化國民黨、對蔣介石吐口水。王定宇痛斥，此舉也是完全站在中共的史觀之上，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
Netflix 11月追劇指南！一部「燒腦神劇」台灣觀眾瘋追 電影類榜首曝光
Netflix每週二都會準時在官方網站揭曉最新的「全球影視觀看10大排行榜」，這份榜單是根據前一週（週一至週日）的實際觀看時數統計出來的，涵蓋了將近百個國家地區的收視戰況。每一次新榜單釋出，總會瞬間引爆網路上的熱烈討論，成為大家追劇、選片的最新指標！這一週，全球觀眾最捧場的劇集由《回魂計》（The Resurrected）拔得頭籌，而最受歡迎的電影則是驚悚片《28年毀滅倒數》（28 Years Later）。還沒跟上的你，趕緊把這些話題之作加入你的待看清單，找時間一次痛快追完吧！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
《GTA5》狂賣2.2億套！上市12年仍在排行榜熱銷 玩家笑喊「到底誰還沒買」
最近又到了許多國外遊戲公司的財報分享時間，擁有 2K Games、Rockstar Ga2K Games、Rockstar Games 等著名遊戲開發工作室的 Take Two 集團也分享了旗下遊戲的最新銷量，而其中最讓人感到震驚的是，《GTA5》的銷量又再一步上升了，Take Two 統計已經賣了超過 2.2 億套，占了《GTA》（俠盜獵車手）系列銷量的一半，另外一款 3A 大作《碧血狂殺2》也已經賣出 7900 萬套。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
颱風鳳凰逐漸接近 吳德榮：台灣大量降雨機率高
（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮今天說，颱風鳳凰預估10日起逐漸接近台灣，雖然在接近台灣過程中強度有減弱趨勢，但在其與共伴效應威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高，路徑還要再觀察。中央社 ・ 15 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 23 小時前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 6 小時前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前