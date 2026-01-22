雲林水林愛馬仕地瓜 時尚伴手禮

雲林縣水林鄉盛產地瓜，全台每5條地瓜就有1條來自水林，公所為協助農民行銷地瓜增加產值，22日推出「精品地瓜禮盒」，由農會提供優質地瓜，搭配亮眼的橘色「愛馬仕」風格外盒，讓樸實地瓜搖身一變成為精緻時尚伴手禮。今年地瓜因天候穩定產量增加，品質優良且價格實惠，吃地瓜養生正是時候。

全台地瓜田主要分布於雲林、彰化、台南等縣市，其中水林鄉即占20％，被譽為「地瓜的故鄉」，品種以台農57為主，其地理位置靠海，砂質土壤蘊含鹽分，種植出來的地瓜口感特別鬆軟，香氣與甜感與其他地方不一樣，吸引多家連鎖超商與農民契種。

廣告 廣告

水林鄉代理鄉長張東凱表示，全台每5條地瓜就有1條來自雲林水林。這裡不僅是最大產區，更是孕育「極致口感」的聖地。美味的祕密就藏在得天獨厚的砂質土壤，其卓越的排水性與通氣性，讓地瓜的塊根在土層下能無拘無束肥大、深呼吸，因此質地格外細緻，入口濃郁蜜甜。

張東凱說，公所與農會合作，打破「產量大等於平價」的迷思，從田間管理到採收篩選，精挑細選出外觀、口感最優異的頂級地瓜，希望從「產量第一」提升到「品質唯一」。

公所農經課長邱奕融指出，去年地瓜因氣候多變導致產量減少，價格創新高，今年地瓜因天候穩定產量增加，菜市場零售價每台斤30至40元，可說是價廉物美。公所將與農會共同行銷「愛馬仕」精品地瓜禮盒，打響水林地瓜品牌，讓農民增加收益，消費者享用更優質精緻的地瓜。