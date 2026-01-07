雲林水林鄉推7大政策提升社福 盼翻轉人口結構

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣水林鄉老年人口比例28.58%，僅次於元長鄉，為全縣第二老鄉鎮。水林鄉公所為翻轉人口結構，今年推出7大政策，包括新生兒週歲禮金、補助學生競賽獎勵金等提升社會福利。

根據雲林縣政府去年10月統計，水林鄉人口2萬1850人，其中65歲以上人口6242人，老年人口比例約28.58%，僅次於元長鄉28.81%，成為全縣第二老鄉鎮。

雲林縣水林鄉代理鄉長張東凱說，水林鄉沒有大型企業或是工廠進駐，導致人口外移嚴重，而公所每年總預算約新台幣2億元，面對高齡化與家庭結構轉變，鄉公所以主動關懷、即時協助、在地服務為原則，深化社福政策，因此去年經鄉民代表會同意通過，編列約1178萬元執行7大社福政策。

水林鄉公所推行的7大社福政策，包括水林鄉兒童生日禮金、加碼鄉民意外身故慰問金、重陽禮金年紀下修至70歲、補助學生競賽獎勵金、318名鄰長配置自行車、增加1輛復康巴士擴大服務和汰換鄉立幼兒園老舊冷氣設備。

張東凱表示，為支持年輕家庭並提高生育率，從今年1月1日後出生入籍水林鄉且未有遷出紀錄的滿1歲幼兒，可到鄉公所請領兒童生日禮金6000元，但以一次為限。

此外，為鼓勵鄉內國中小學生勇於在體育、美術、科展等競賽表現，凡縣級以上賽事獲獎可請領獎勵金，個人最高3000元、團體最高6000元；而長者重陽禮金年紀下修至70歲，可領公所自發重陽禮金5000元，百歲人瑞重陽禮金加碼至1萬元；鄉民意外身故慰問金從6萬元提高至10萬元。

水林鄉目前僅1輛復康巴士繞行全鄉24村，服務量能有限，因此從今年3月起增加1輛復康巴士提供服務，原每週每人只能申請1次服務，改為每週可以申請2次。（編輯：李錫璋）1150107