雲林水林鄉長藍綠對決 公所祕書vs.鄉代

藍營周資昀（左）表態參選雲林縣水林鄉長，政壇人士預估選局將是藍、綠對決。（本報資料照片）

雲林縣水林鄉長選舉，綠營水林鄉民代表陳文正1年多前就「超前部署」，宣布參選鄉長並設立服務處。藍營水林鄉公所機要祕書周資昀近日表態參選，強調水林鄉人口老化嚴重，年輕人缺乏就業機會，未來將加強社會福利、創造就業機會、提升生育率。藍營參選人明朗化後，預料將是藍、綠對決。

水林鄉政壇早年以地方派系為主，直到10餘年前綠營陳茂順當選鄉長才逐漸轉為政黨政治，後來陳茂順之女陳怡帆接棒鄉長，再交棒給現任鄉長許山埜，許山埜去年3月病逝，目前由縣府指派張東凱擔任代理鄉長，可說近10餘年來水林鄉都是由綠營執政，藍營一直無法攻克。

周資昀為現任水林鄉代會主席周聯聰的女兒，曾擔任立委張嘉郡、丁學中助理，年輕有活力，這幾年勤跑基層，參與公所政務推動，獲得不少鄉親肯定，表態參選後強調提升長者、幼兒福利，農業發展與就業機會並重，是她的政見主軸。

本月初水林鄉公所推出7大福利措施，包括兒童生日禮金、加碼鄉民意外身故慰問金、擴大領重陽禮金年紀、補助學生競賽獎勵金、配置鄰長自行車、提升復康巴士服務，以及新增幼兒園冷氣與廁所設施等，周資昀也參與規畫。

周資昀表示，水林鄉開發甚早，以農業為主，其地瓜品質優異聞名全台，但缺乏就業機會，年輕人只能離開家鄉謀職，加上少子化衝擊，老年人口比例不斷攀升，因此將設法提高生育率、強化社會福利、增加就業機會。農業方面，則協助農民發展地方創生、食農教育，透過6級產業吸引青年返鄉。

地方分析，水林鄉長期綠大於藍，綠營陳文正已擔任鄉代6屆20餘年，地方人脈雄厚；周資昀觀念新穎，務實中求新求變，可望吸引中間選民，2人各有優勢，預估鄉長選局將是藍、綠對決。