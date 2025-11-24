雲林水溝清淤三點五六萬噸、一千二百多公里 強化排水韌性邁向零淹水永續家園
記者陳正芬／雲林報導
雲林縣府推動「清溝大作戰」有成，截至今年共完成一二一一公里長溝渠清理，清除三點五六萬公噸雜物、污泥，有效降低庄頭社區淹水風險九十三趴，減少惡臭、病媒孳生，家園乾淨、安全、無臭味，甚朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」永續城市邁進，未來也將導入智慧監測系統做預警通報，達到防疫減災成效。
雲林縣環保局清溝預算在議會支持下，從過去幾百萬增加至近八千萬元，「清溝大作戰」成果會簡報具體行動方案與成果，以及協助花蓮光復鄉清理排水溝渠等，展現雲林縣因應極端氣候打造韌性排水疏洪基礎建設，同時具備協助外縣市救災、復建能力。
縣長張麗善說，清溝工程雖屬隱性建設，卻是最直接守護居民生活安全的基礎建設。面對極端氣候，水溝通暢是降低淹水的基本，縣府三年編列二點一億元、動用十七部高壓清溝車，專攻易淹水、易孳生高風險區域，從源頭改善社區病媒孳生、衛生堪慮的「臭水溝」，讓家園保持乾淨、安全、無臭味，更朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」永續城市邁進。
環保局長張喬維說，社區許多衛生溝、排水溝常被小吃店廢油、垃圾長期阻塞，出現「油垢牆」造成排水不順，是淹、積水主要原因。在議會支持連續三年每年編列七千多萬元、往年十五倍預算投入「清溝大作戰」，把原本需十五年才能完成的清淤量壓縮在三年內完成，確保社區安全，排水效率已明顯提升。
張喬維說，未來會與水利處等單位合作，導入智慧監測技術運用在易淹水熱點布設，只要水深達五至十公分，即會自動啟動警示並對外通報。此外，九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉等地區，環保局出動十台高壓沖吸清溝車與專業團隊，跨縣協助十五天共完成三二一二公尺清溝長度、清除八一六公噸淤泥，展現雲林防汛整備與災後復建專業能力，也體現「同島一命、攜手前行」社會責任與行動力。
其他人也在看
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 23 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 4 小時前
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；台視新聞網 ・ 8 小時前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」
氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 8 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 1 天前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一圖掌握未來一周天氣》東北季風晚間增強 週三最冷中部以北下探14度
．民報 ・ 10 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
傍晚起東北季風增強！北台灣將明顯降溫 迎風面現雨勢
即時中心／梁博超報導迎風面水氣今（24）日將逐漸增多，中央氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。民視 ・ 10 小時前
短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差
東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！TVBS新聞網 ・ 32 分鐘前
把握天氣最穩的一天！ 專家預警這天「斷崖式降溫」：低溫下探15度
東北季風今（23日）逐漸減弱，各地氣溫回升，早晚仍感涼爽。氣象專家林得恩指出，今為天氣最穩定的一天，帶下週二起將變天，出現斷崖式降溫，低溫恐下探15度。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
把握最後好天氣！今晚東北季風增強 北台灣轉濕「氣溫溜滑梯」
今（24日）各地區早晚稍涼，日夜溫差大，白天高溫有望上探29度，但晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐僅15度。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前
氣溫溜滑梯！白天高溫達30度 入夜急凍「只剩一半」低溫下探15度
今日（11/24）白天各地為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，各地高溫達29、30度左右，不過晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐怕直接砍半，僅剩下15度，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北地區都有局部雨勢，花東、恆春半島也可能出現零星降雨。氣象專家另指出，菲律賓東部熱帶擾動今日開始逐漸通過菲律賓進入南海，不排除發展為今年第27號颱風「天琴」。太報 ・ 7 小時前