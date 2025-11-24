雲林水溝清淤三點五六萬噸、一千二百多公里，強化排水韌性邁向零淹水永續家園。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府推動「清溝大作戰」有成，截至今年共完成一二一一公里長溝渠清理，清除三點五六萬公噸雜物、污泥，有效降低庄頭社區淹水風險九十三趴，減少惡臭、病媒孳生，家園乾淨、安全、無臭味，甚朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」永續城市邁進，未來也將導入智慧監測系統做預警通報，達到防疫減災成效。

雲林縣環保局清溝預算在議會支持下，從過去幾百萬增加至近八千萬元，「清溝大作戰」成果會簡報具體行動方案與成果，以及協助花蓮光復鄉清理排水溝渠等，展現雲林縣因應極端氣候打造韌性排水疏洪基礎建設，同時具備協助外縣市救災、復建能力。

縣長張麗善說，清溝工程雖屬隱性建設，卻是最直接守護居民生活安全的基礎建設。面對極端氣候，水溝通暢是降低淹水的基本，縣府三年編列二點一億元、動用十七部高壓清溝車，專攻易淹水、易孳生高風險區域，從源頭改善社區病媒孳生、衛生堪慮的「臭水溝」，讓家園保持乾淨、安全、無臭味，更朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」永續城市邁進。

環保局長張喬維說，社區許多衛生溝、排水溝常被小吃店廢油、垃圾長期阻塞，出現「油垢牆」造成排水不順，是淹、積水主要原因。在議會支持連續三年每年編列七千多萬元、往年十五倍預算投入「清溝大作戰」，把原本需十五年才能完成的清淤量壓縮在三年內完成，確保社區安全，排水效率已明顯提升。

張喬維說，未來會與水利處等單位合作，導入智慧監測技術運用在易淹水熱點布設，只要水深達五至十公分，即會自動啟動警示並對外通報。此外，九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉等地區，環保局出動十台高壓沖吸清溝車與專業團隊，跨縣協助十五天共完成三二一二公尺清溝長度、清除八一六公噸淤泥，展現雲林防汛整備與災後復建專業能力，也體現「同島一命、攜手前行」社會責任與行動力。