雲林永續大躍進！ 張麗善勇奪全國唯一「永續傑出人物獎」
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣永續治理再創佳績！在2025台灣企業永續獎（TCSA）頒獎典禮中，雲林縣長張麗善以其前瞻性的永續治理藍圖及深具影響力的政策成果，獲頒「永續傑出人物獎」，並成為全國唯一獲獎的地方行政首長，象徵雲林在永續道路上的推進已獲得國家級肯定。今年縣府團隊亦同步獲得三項專業領域獎項，展現跨局處永續治理的整體能量。
根據主辦單位指出，「永續傑出人物獎」著重評選施政的全面性、執行力與社會長期效益。張麗善縣長上任後大力推動「智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展」四大永續策略，使雲林從傳統農業縣逐步轉型為兼具環境與社會永續的現代化縣市。包括低碳轉型、循環農業、弱勢照顧、醫療環境提升與提升城市韌性等成果多面向落實，展現縣政永續推動的深度與廣度。
除縣長個人最高榮譽外，縣府團隊今年在永續領域成績也相當亮眼，共獲得41項永續獎項，包括台灣企業永續獎、亞太暨台灣永續行動獎及台灣生物多樣性獎，其中37項為永續行動相關獎項，充分彰顯跨局處合作長年累積的治理成果。
在單一專案績效方面，社會處以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」奪下「高齡友善領袖獎」。計畫展現智慧輔具導入、跨專業合作與完善的社區照護網絡，有效提升偏鄉高齡者的照顧可近性。
衛生局則以兩項計畫獲獎，包含以農藥源頭管理強化農產品安全的「社會共融領袖獎」，以及整合醫養照護資源、推動遠距照護與健康促進的「高齡友善領袖獎」。兩項計畫均獲評審肯定對地方公共衛生的貢獻。
張麗善縣長表示，永續發展從不是口號，而是縣府施政的核心理念。縣府以「讓下一代擁有更好的雲林」作為施政方向，涵蓋減碳、環境保護、農業升級、醫療照顧到社會福利等面向，皆穩健推動並落實於民眾生活中。今年共獲得41項永續獎，是雲林持續努力的見證，也將成為邁向更高永續願景的動力。
縣府表示，未來將持續深化跨域合作與永續創新，以科技治理強化施政效能，打造更具韌性、友善與永續的宜居雲林，讓永續成為地方最堅強的競爭力。
立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！
其他人也在看
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 1 天前
中山醫大世界愛滋病日活動 羅一鈞：HIV感染數今年可望低於900例
為打破HIV的迷思與標籤、提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫大25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，衛福部疾管署署長羅一鈞出席活動，並表示，今年台灣新增HIV感染人數，可望低於900例中廣新聞網 ・ 23 小時前
Mazda參加東京六本木新城聖誕市集，MX-5化身聖誕裝置供拍照打卡
2025六本木聖誕已在11/4點燈，400公尺燈海大道讓六本木化身銀白世界，而六本木新城聖誕市集也於日前11/22展開，今年Mazda參加並展出MX-5，同時打造舞台供民眾拍照打卡。11/4～12/25的東京聖誕活動六本木新城欅坂照明已點燈，超過90萬顆、長達400公尺的燈海讓六本木變成雪與藍浪漫世界，除了浪漫燈海大道，今年第19屆的六本木新城聖誕市集2025也在11/22展出(11/22～12/25)，聖誕市集除有十間店家帶來熱紅酒、香腸等道地德國美食外，身為贊助商之一的Mazda也加入展出，由於今年聖誕市集主題為「我們跳恰恰舞吧」，因此Mazda則於是現場展出MX-5呼應主題，同時也打造聖誕裝置舞台供參觀民眾拍照打卡，期間有去東京六本木的可以去參觀感受聖誕歡樂氣氛。東京六本木新城欅坂照明日期為11/4~12/25。六本木新城聖誕市集2025也於11/22展出(11/22～12/25)。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
想知道世界各地換牙傳說、史前人類拔牙習俗嗎？ 南科考古展報你知
南科考古館推出全新特展「牙齒知多少：全糖市的神秘面具」，以牙齒為主題，結合精彩的故事敘述與研究發現，透過標本模型與互動裝置，帶領親子從多角度認識牙齒在人類生活、歷史上的重要性，及其代表的文化象徵意義，還有世界各地的換牙傳說、史前台灣的拔牙習俗與刻牙紋飾等，內容有趣，今天熱鬧揭幕。自由時報 ・ 1 天前
凱道公益路跑投入社會救助! "黃阿瑪"化身反詐吉祥物
民視新聞／綜合報導知名寵物貓咪黃阿瑪與台北市不動產公會，邀請刑事警察局共同參與公益路跑活動，周日從總統府前凱達格蘭大道盛大開跑，寵物貓咪黃阿瑪也擔任反詐吉祥物，手持反詐宣導牌，一同防詐。這一次公益路跑活動，多半是年輕族群及親子報名參加，活動除了將路跑報名費投入社會救助、長者照護與弱勢關懷公益使用，現在詐騙百百種，也能提醒大家得留心千變萬化的詐騙手法。原文出處：凱道公益路跑投入社會救助！ 「黃阿瑪」化身反詐吉祥物 更多民視新聞報導假的! AI生成彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 縣府:別上當遭詐不只26人! 耐斯旅行社遭車商控買車尾款也沒匯日本賞楓行遭臨時取消! 旅行社晚間全數退款 達民事和解民視影音 ・ 1 天前
元富證券揪癌症希望基金會 挺癌友
台新新光金控旗下元富證券長期投入公益行動，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏25日前往癌症希望基金會，捐贈1,000份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。工商時報 ・ 18 小時前
元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
台新新光金控旗下元富證券，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏今（25）日前往癌症希望基金會，捐贈1千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。品觀點 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 10 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 8 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 6 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 10 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 6 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 14 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 4 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前