雲林永續大躍進！ 張麗善勇奪全國唯一「永續傑出人物獎」

雲林縣長張麗善以其前瞻性的永續治理藍圖及深具影響力的政策成果，獲頒「永續傑出人物獎」。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣永續治理再創佳績！在2025台灣企業永續獎（TCSA）頒獎典禮中，雲林縣長張麗善以其前瞻性的永續治理藍圖及深具影響力的政策成果，獲頒「永續傑出人物獎」，並成為全國唯一獲獎的地方行政首長，象徵雲林在永續道路上的推進已獲得國家級肯定。今年縣府團隊亦同步獲得三項專業領域獎項，展現跨局處永續治理的整體能量。

縣長張麗善成為全國唯一獲獎的地方行政首長，象徵雲林在永續道路上的推進已獲得國家級肯定。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

根據主辦單位指出，「永續傑出人物獎」著重評選施政的全面性、執行力與社會長期效益。張麗善縣長上任後大力推動「智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展」四大永續策略，使雲林從傳統農業縣逐步轉型為兼具環境與社會永續的現代化縣市。包括低碳轉型、循環農業、弱勢照顧、醫療環境提升與提升城市韌性等成果多面向落實，展現縣政永續推動的深度與廣度。

廣告 廣告

社會處以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」奪下「高齡友善領袖獎」。計畫展現智慧輔具導入、跨專業合作與完善的社區照護網絡，有效提升偏鄉高齡者的照顧可近性。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

除縣長個人最高榮譽外，縣府團隊今年在永續領域成績也相當亮眼，共獲得41項永續獎項，包括台灣企業永續獎、亞太暨台灣永續行動獎及台灣生物多樣性獎，其中37項為永續行動相關獎項，充分彰顯跨局處合作長年累積的治理成果。

在單一專案績效方面，社會處以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」奪下「高齡友善領袖獎」。計畫展現智慧輔具導入、跨專業合作與完善的社區照護網絡，有效提升偏鄉高齡者的照顧可近性。

衛生局則以兩項計畫獲獎，包含以農藥源頭管理強化農產品安全的「社會共融領袖獎」，以及整合醫養照護資源、推動遠距照護與健康促進的「高齡友善領袖獎」。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

衛生局則以兩項計畫獲獎，包含以農藥源頭管理強化農產品安全的「社會共融領袖獎」，以及整合醫養照護資源、推動遠距照護與健康促進的「高齡友善領袖獎」。兩項計畫均獲評審肯定對地方公共衛生的貢獻。

張麗善縣長表示，永續發展從不是口號，而是縣府施政的核心理念。縣府以「讓下一代擁有更好的雲林」作為施政方向，涵蓋減碳、環境保護、農業升級、醫療照顧到社會福利等面向，皆穩健推動並落實於民眾生活中。今年共獲得41項永續獎，是雲林持續努力的見證，也將成為邁向更高永續願景的動力。

縣府表示，未來將持續深化跨域合作與永續創新，以科技治理強化施政效能，打造更具韌性、友善與永續的宜居雲林，讓永續成為地方最堅強的競爭力。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！