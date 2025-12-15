雲林永續、文化、健康、教育、交通與縣政治理全面開花 勇奪近50項國家與國際獎項
▲雲林縣政府今（十五）日主管會報，張麗善縣長接受縣府團隊獻獎並頒發協助非洲豬瘟有功團體獎座。(記者劉春生攝）
雲林縣政府今（十五）日上午在縣府第二辦公大樓五樓工商策進會會議室召開主管會報，由張麗善縣長接受計畫處、社會處、文化觀光處、水利處、城鄉發展處、地政處、衛生局、稅務局、警察局、交工局、消防局及氣候變遷專案辦公室等獻獎以及頒發協助非洲豬瘟有功團體獎座；縣府團隊在永續治理、文化創意、健康城市、公共建設、交通安全、社福服務等多個領域成果豐碩，累積近五十項全國性與國際性獎項，展現雲林縣治理能量的全面提升與縣府跨局處團隊合作的成果。
雲林縣今年在「二零二五天下雜誌治理卓越獎」中表現亮眼，共有五個機關脫穎而出，展現縣府從施政滿意度、環境治理、經濟循環到社會進步等多面向的治理成果。其中，張麗善縣長在「縣市長施政滿意度調查」中榮獲象徵地方施政最高榮譽的「標竿縣市首長獎」，突顯縣府施政獲得民眾高度肯定。環保局以「轉廢為能、垃圾全循環」榮獲環境保護組優選，「事業廢塑膠再造環保綠建材」獲經濟成長組優選，展現雲林縣推動循環經濟與廢棄物資源化的專業量能。
在永續治理方面，雲林在二零二五 TCSA 台灣企業永續獎中表現尤為突出。其中社會處也以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」獲得高齡友善領域的單項績效獎，而衛生局則以「醫養照護，永續衛來」同樣在高齡友善項目奪獎，更以「農藥源頭管理，提升食品安全」再度獲得社會共融領袖獎。多項永續獎座顯示雲林在高齡、醫療與食安治理上的創新成果。
同時，計畫處、農業處與氣候變遷專案辦公室共同以「酸菜廢棄物打造農漁循環經濟」獲得經濟成長組優選，彰顯雲林在循環農業與廢棄物再利用上的跨局處合作成果。此外，衛生局以「分級醫療換日線 開創醫療新選擇」獲社會進步組優選，展現雲林縣在醫療銜接、分級照護與健康服務系統轉型方面的前瞻布局。
今年雲林在文化創意領域也傳來捷報，尤其是地方深耕多年的社造能量再次獲得國際舞台肯定。由文化觀光處精心策畫出版的《一一三年度雲林社造點成果專輯》榮獲二零二五法國設計獎（French Design Awards）銀獎，這項由國際獎項協會（IAA）主辦的指標性國際設計競賽，每年向全球徵集具創意與卓越品質的設計作品。雲林以在地文化底蘊、真實記錄與視覺表現相結合的方式成功脫穎而出，讓社區總體營造的成果被國際看見。該專輯從資料蒐集、田野訪查到影像記錄，縣府團隊都親自走訪全縣社造點，在專業編輯與設計團隊合作下，讓每個在地故事都以溫度與美感呈現，也成為雲林文化創意走向世界的重要里程碑。
在臺灣健康城市暨高齡友善城市獎的評比中，雲林縣府同樣獲得多項肯定。水利處以「咱ㄟ雲林溪，河川之美，全民參與」展現的治理成果，榮獲健康城市類的城市夥伴獎；衛生局以推動偏鄉醫療平權的計畫「運用人性與科技翻轉偏鄉醫療落差-跨界共築新草嶺」取得健康平等獎；警察局以健康無詐環境為核心、以「打詐無極限-健康雲林逗陣行─營造健康無詐環境」方案獲得高齡友善城市類的創新獎；計畫處以科技導入高齡照護的「牽銀髮動全生-銀髮健康數位革命 創新科技翻轉偏鄉人生」同樣獲得創新獎；城鄉發展處以「高齡共好．永續進行式」榮獲活躍獎。此外，衛生局以推動心理健康的「我們與『心』的距離–聚精會神生態系 網絡AI 齊協力」獲得健康平等獎佳作，大埤衛生所則以「大埤有愛．樂齡無礙 抗老同行.攜手向前行」在海報組中獲得優等，雲林在高齡、醫療平權與健康促進上的長期投入再次受到肯定。
衛生局今年多項業務在國家評核中名列前茅，包括：行政院一一四年度標竿學習卓越案例地方機關組-佳作獎、衛福部一一三年地方衛生機關醫政業務考評第二組第一名及一一四年醫療關懷力典範獎表揚計畫公務績優獎、一一四年衛生局(所)暨醫事機構長者內在能力檢測(ICOPE)服務評獎-銀獎，褒忠鄉衛生所也榮獲一一四年衛生福利部「全國績優志工團隊獎」、斗六市及土庫鎮衛生所也各獲得一一四年衛生福利部「高齡志工創新服務方案徵選活動」佳作獎等。整體醫療體系的量能、基層健康服務與整合照護能力均獲中央肯定。
教育方面，教育處囊括六項獎項大放異彩，從均優化到人才培育皆很亮眼；教育領域的表現同樣亮眼，教育處共獲得六項全國性獎項，包括：「一一三年度教育部防災教育績優縣市考評-創新精進獎」、「一一四年直轄市、縣（市）政府『推動全民國防教育考核評鑑』-績優單位」、「一一四年全民國防教育傑出貢獻獎」、「一一四年榮獲地方政府辦理社區大學業務獎勵計畫-優等」、「一一四年環境教育設施場所及機構評鑑-優異」及「一一四年全國教育盃教育人員球類錦標賽」由教育處長帶隊榮獲女校長組-羽球項目亞軍，從課程設計、閱讀扎根、學生素養到專業人才培育均展現積極成果，確保雲林孩子擁有最具競爭力的教育環境。
雲林縣警察局今年在內政部多項全國性評比中表現亮眼，展現雲林縣治安維護、警政效能與基層警力專業訓練的整體實力。在內政部警政署「內政部警政署一一四年資安攻防競賽」中，雲林縣獲得全國不分組第二名 的優異成績，顯示雲林縣在防制非法槍械、幫派及治安風險項目上成效卓著。
同時，警察局在「一一三年內政部警政署警察機關政風工作評核案」中，以精準落實廉政查核、案件管理與政風宣導等作為，榮獲全國乙組第一名，展現警政透明化與廉能治理的亮眼成果。
在裝備管理與基層訓練方面，雲林縣於「內政部警政署一一四年度警用裝備檢查」再度奪下全國乙組第一名，肯定雲林縣在警用裝備妥善率、器材維護與勤務安全上的高標準；同時在「一一四年內政部警政署警察節－桌球錦標賽」中，代表隊亦獲首長組第三名，展現警察同仁在勤務之外的優異體能與團隊精神。
這些成績顯示雲林縣警察局在治安、廉政、裝備管理到體能訓練等面向均全面強化，持續以專業執法與高效服務守護縣民安全。
社會福利服務也有斬獲。社會處以「虎尾綜合社會福利館的友善設計」，獲得環境部評比的「績優性別友善公廁獎」；「在家外安置服務方面」亦獲得特優獎；在推動老人福利機構的獨立倡導工作上，也獲得中央頒發的「優良縣市政府」肯定，展現社福體系的完整度與服務品質。
同時，在毒品防制與個案扶助方面，雲林縣於 一一三年毒品危害防制中心聯合視導評核的保護扶助組中，榮獲 「業務潛力獎」，評核委員對縣府在整合醫療、社福與社區網絡、支持高風險個案復歸及社區友善服務等措施給予高度評價，顯示雲林在社會安全網與毒防系統上的推動已具備深度與持續成長的能量。
財政稅務表現同樣亮眼。稅務局在一一三年度稽徵業務考核中稅捐稽徵作業績效類取得地方稅稽徵機關乙組優等，同時在疏減訟源績效類也再獲乙組優等；並於財政部一一四年度房屋稅稅基努力度中拿下乙組第二名。土地治理方面，今年地政處在「土地利用監測作業評鑑」中，為雲林縣非都市土地有效率、有規劃、合理的使用，積極辦理非都市土地第一次編定（補辦編定）、變更編定及違規裁罰等業務，保障民眾權益，榮獲非都市土地組銅獎，以及補助獎勵金二十萬元整。
在農村發展領域，雲林縣的推動成果同樣備受肯定。城鄉發展處以多年深耕的農村再生推動能量，榮獲 一一四年農村水保署「農再卓越獎—農再活力獎」乙組第二名。此獎項肯定縣府協助雲林縣農村社區從組織培力、環境營造到產業價值提升的整體成效，展現農村活力與在地永續發展的具體成果。評審對雲林在農村治理、社區參與與跨域整合上的努力給予高度肯定，顯示雲林農村正在以創新與在地力量邁向永續再生。
建設領域方面，水利處推動的「斗六水資源回收中心」以永續與環保理念榮獲第二十六屆國家建築金獎公共建設優質獎；交通安全方面，交工局以創新教育模式「虛擬實境×真實守護 打造安全童行未來」受到社會高度關注。透過專屬開發的模擬道路情境遊戲與公車校園示範，孩子成為交通安全觀念的推廣者，形成跨世代「由小教大」的新模式。該計畫在全縣 二十所學校推廣至 七百三十五名學童，並榮獲交通部第十七屆「道安創新貢獻獎」宣導創意類第二名，成為雲林交通安全成果的一大亮點。而警察局則以「行人安全改善成果」獲得交通部金安獎的道安考評特別獎。
在緊急醫療體系方面，雲林縣消防局面對偏鄉醫療量能不足的挑戰，率全國之先將超音波導入到院前救護，搭配遠距醫療支援系統，大幅提升現場急救判斷能力；並與衛生局及臺大雲林分院共組「守護者聯盟」，打造跨單位的韌性急救網絡。憑藉這些創新制度，消防局獲得臺灣急診醫學會最高榮譽 「EMS金梧桐獎」，成為縣內醫療安全的重要里程碑。
此外，縣府今年也特別表揚嘉義大學動物疾病診斷中心，感謝其在非洲豬瘟防疫上的長期協助，對縣內畜牧安全貢獻卓著。
整體來看，今年雲林縣政府的獲獎範圍涵蓋永續治理、文化創意、醫療與健康、建設發展、土地管理、交通安全、消防救護與社會福利等廣泛領域，充分展現施政的全面性與縣府團隊的執行力。外界普遍認為，雲林近年的施政成果不僅在地方扎根，也在中央與國際舞台逐步累積能見度，成為今年最受矚目的地方治理亮點之一。
其他人也在看
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 5
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 45
馬桶公司買炸藥？顧立雄怒回這句 他傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 60
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 23 小時前 ・ 3
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 10
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 6 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 436
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 37
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 251
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 36
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 69
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 571
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
最強冷氣團報到「體感沒那麼冷？」 氣象專家分析2原因
氣象專家賈新興在臉書指出，今日清晨各地普遍低溫，平地約落在7度至11度，而新竹關西則測到入冬最低溫7.4度。但賈新興外出有聽到路人說，「還好耶，好像沒那麼冷」，他也認同沒想像的冷，並說明白天太陽發揮威力，各地中午最高溫來到24度至26度。除此之外，日前預告有大陸冷...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1