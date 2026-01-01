雲林決戰2026：張家對撞劉建國的權力攻防

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

多年雲林縣「大選」的票型顯示，綠營在中央級選舉，包括總統、部分立委仍明顯佔據優勢，但張榮味家族掌握的國民黨系統，在縣長與地方型選舉有強大的「動員＋分裂投票」能力。若是民進黨的劉建國對上國民黨的張嘉郡的縣長戰，將會是典型的「綠大盤 vs 張家機器」的對撞，關鍵在於：藍營是否能把總統票的劣勢補回來、張派能否拉出 7–8% 的分裂票空間，以及劉建國能不能把自己在山線的個人票外溢到海線與中間選民身上。

■雲林藍綠路線與張家困境

從 2024 年總統大選看，雲林再一次用選票說明自己的結構性傾向：賴清德／蕭美琴在雲林縣取得約 177,000 票左右，得票率約 44.5％，侯友宜／趙少康約 151,000 票、約 38％，柯文哲約 69,000 票、約 17％，民進黨雖然相較 2020 年下滑，但仍穩居第一，國民黨則維持第二，呈現「綠為第一、藍穩居第二、白有一定存在但不足以翻盤」的三角結構。

把時間往前推，在2000–2020 年的總統選舉中，雲林縣大多數時候都選擇民進黨候選人作為第一高票，2004、2012、2016、2020 的綠營總統票都明顯領先國民黨，說明在「國家路線」與「本土認同」這個層次，雲林長期偏向民進黨，只是在 2024 年出現了一定幅度的「賴清德掉票、國民黨與民眾黨分食不滿情緒」情況，但沒有改變「綠大於藍」的根本格局。

■張榮味家族：地方能贏、中央常輸

這樣的總統票結構，與張榮味家族在縣長與立委選舉上的起落形成鮮明對比。2001 年縣長選舉，張榮味以 205,500 票、61.53％ 大勝，建立「張派」在雲林的長期霸權；但 2005、2009 年，民進黨蘇治芬先以 56.98％、再以 65.37％ 連任，顯示只要綠營推出能承接本土與弱勢敘事的候選人，張派的地方結構也會被壓下去。

2014 年，張麗善首次挑戰縣長失利，2018、2022 年捲土重來，分別以約 210,770 票，53.83％與 207,519 票。56.57％；連兩屆當選，證明在「以地方建設、資源分配為主題」的縣長選舉裡，張家仍能串聯鄉鎮長、農會、公所與宗親企業，把國民黨的地方結構盤推到過半。

但一旦換到立委與總統層級，情勢就反過來：第一選區中，張嘉郡在 2008 年以 86,571 票，56.24％高票當選、2012 年以 90,811 票，50.44％險勝，到了 2020 年卻只拿到 86,862 票，46.38％，輸給蘇治芬的 94,786 票，50.61％，失去海線席次；第二選區裡，張碩文 2008 年以近 8 萬票短暫勝出後，2009 補選由張艮輝代表藍營卻只剩 29,278 票，23.18％，從此藍營在山線再也沒能跨過劉建國這道障礙。

構圖很清楚：張家在縣長選舉裡能藉由「地方派系＋資源治理」贏民進黨，但在立委與總統這種「路線投票」場域裡，民進黨長期在雲林領先，張家只能零星拿下立委席次，無法翻轉整體中央選票結構。

■雲林二選區：劉建國的 12 萬 vs 藍營的 7–8 萬

回到劉建國主戰場的第二選區，把 2008–2024 的數字排開，可以看到非常穩定的「票源移轉路徑」：2008 年，國民黨張碩文 79,138 票，49.11％，民進黨劉建國 61,703 票，38.29％，張家在馬英九高人氣與地方派系全力動員下短暫壓制綠營；2009 補選，劉建國 74,272 票，58.81％，張艮輝跌到 29,278 票，23.18％，大量原本投給張碩文、但其實比較偏向本土或中間的選民開始轉向綠營候選人。

2012 年，劉建國票數直接躍升到 121,368 票，60.98％，國民黨許舒博則在 73,832 票，37.10％徘徊；2016 年，他依然維持在 121,114 票，68.17％的高檔，藍營候選人吳威志則滑落到 46,494 票26.17％，中間多出的一塊流向小黨。到了 2020 年，劉建國 119,468 票，57.30％，謝淑亞拉回 82,150 票，39.40％；2024 年，他仍有 115,376 票，59.48％，邱良閱則是 78,596 票，40.52％，回到「11–12 萬對 7–8 萬」的穩定差距。

這條數字線條，說明了幾件事：

第一，2008–2009 間曾經押注張碩文的那批選民，在補選後很大一部分轉向劉建國，形成民進黨在山線的堅固本土票；

第二，藍營只要張家未全力啟動，票數就可能跌到 2016年改4–5 萬；一旦張派回神、搭配全國藍潮，才有機會回到 2020年的8 萬上下；

第三，劉建國的 11–12 萬票已經高度「個人化」，是「政黨結構＋地方服務網路疊合」的結果，短期內民進黨很難找到替代者。

■劉建國 vs 張嘉郡：2026「縣長軸線」的可能對決

如果把視角放到 2026 年縣長選舉，民進黨推出長年坐穩二選區的劉建國，國民黨則推上不分區立委張嘉郡，讓「山線本土戰將對上海線張家千金」在全縣尺度上正面相撞。

劉建國的優勢，是他手上握有一個極穩定的山線選票池：在斗六、古坑、林內、莿桐一帶，二十年來民眾習慣把立委這一票投給他，把「從小弟翻身的本土立委」視為替地方爭取資源的人；如果他轉戰縣長，只要能守住原本的 11–12 萬票，再在海線如麥寮、台西、四湖、口湖等地爭取部分民進黨總統票與蘇治芬系統的支持，就有機會把民進黨總統票的優勢搬到縣長選舉裡。

張嘉郡的優勢，則是在海線有過兩屆立委經驗與張家家族品牌：2008、2012 年她在第一選區分別拿下 86,571 票與 90,811 票，證明海線對她並不陌生，2020 年雖然輸給蘇治芬，但仍保有近 8.7 萬票的實力；加上姑姑張麗善目前掌握縣府資源與農會、鄉鎮長系統，若能把「張麗善縣政政績＋張家地方資源＋國民黨品牌」打包，對不少在地藍營與中間選民仍有吸引力。

問題在於：這是一場「中央結構」與「地方結構」正面相撞的戰爭。

劉建國能否把他在山線立委的個人票，外溢成全縣對民進黨路線的信任？張嘉郡能否說服在總統票上慣性投給民進黨的選民，相信張家能在縣政層級「維持穩定、又不重蹈舊派系的負面印象」？兩人當然都有基礎，但都沒有十足的勝算把握。

雲林選票的藍綠各擅勝場，決定天平傾斜的微量砝碼，取決於 2024–2026 間民進黨中央施政的滿意度和國民黨在國家路線上的表現，而不只是單純的個人魅力比拚。說穿了，就是賴清德跟鄭麗文的評價，決定了雲林縣的關鍵勝負。

■為何張家中央難翻盤、劉建國又難有「第三空間」？

從總統、縣長、立委三條選舉線交叉來看：

其一，雲林的選民在「路線投票」時，多半選擇民進黨，總統與部分立委票長期偏綠；

其二，在「地方治理投票」時，又願意把縣長交給張麗善這樣的派系型治權者，因為她被視為「懂地方資源運作」的人；

其三，這讓張家在地方看似無往不利，卻在中央層級多次輸給民進黨，因為本土認同與改革期待在大選裡比派系資源更重要。

在這個結構下，劃出劉建國的位置，就會發現他其實很難獲得真正的「第三空間」：他既不是能為民進黨全面收復縣長、議會與農會的「全縣派系領袖」，也不是一個能超越藍綠、在價值上吸納白色選民的清新候選人；相反地，他是民進黨在雲林最可靠的「戰鬥艦：穩住二選區、守住中央票源」。民進黨不能輕易讓他退場，但要讓他突圍到壓過張家、主導整個雲林，卻又不得不面對學歷、緋聞、與蘇系競合這些結構性障礙。

因此，若 2026 年真上演「劉建國 vs 張嘉郡」縣長戰，一方面會是兩條世代與路線的對撞：

一個是帶著醜聞與草根痕跡的在地戰將，試圖把民進黨中央路線拉進縣政；另一個是家族第三代、背負張派光環的女性政治人物，試圖把張家地方治理向中央敘事延伸。

另一方面，對多數雲林選民而言，仍然是「在民進黨與國民黨之間選老大哥」的實用選擇，而不是為第三勢力或跨藍綠想像開門；真正的第三空間，仍舊被藍綠與「張派＆本土」這組結構性對立壓縮在縫隙之中，很難具體成形。

