雲林決戰2026：張家對撞劉建國的權力攻防
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）
多年雲林縣「大選」的票型顯示，綠營在中央級選舉，包括總統、部分立委仍明顯佔據優勢，但張榮味家族掌握的國民黨系統，在縣長與地方型選舉有強大的「動員＋分裂投票」能力。若是民進黨的劉建國對上國民黨的張嘉郡的縣長戰，將會是典型的「綠大盤 vs 張家機器」的對撞，關鍵在於：藍營是否能把總統票的劣勢補回來、張派能否拉出 7–8% 的分裂票空間，以及劉建國能不能把自己在山線的個人票外溢到海線與中間選民身上。
■雲林藍綠路線與張家困境
從 2024 年總統大選看，雲林再一次用選票說明自己的結構性傾向：賴清德／蕭美琴在雲林縣取得約 177,000 票左右，得票率約 44.5％，侯友宜／趙少康約 151,000 票、約 38％，柯文哲約 69,000 票、約 17％，民進黨雖然相較 2020 年下滑，但仍穩居第一，國民黨則維持第二，呈現「綠為第一、藍穩居第二、白有一定存在但不足以翻盤」的三角結構。
把時間往前推，在2000–2020 年的總統選舉中，雲林縣大多數時候都選擇民進黨候選人作為第一高票，2004、2012、2016、2020 的綠營總統票都明顯領先國民黨，說明在「國家路線」與「本土認同」這個層次，雲林長期偏向民進黨，只是在 2024 年出現了一定幅度的「賴清德掉票、國民黨與民眾黨分食不滿情緒」情況，但沒有改變「綠大於藍」的根本格局。
■張榮味家族：地方能贏、中央常輸
這樣的總統票結構，與張榮味家族在縣長與立委選舉上的起落形成鮮明對比。2001 年縣長選舉，張榮味以 205,500 票、61.53％ 大勝，建立「張派」在雲林的長期霸權；但 2005、2009 年，民進黨蘇治芬先以 56.98％、再以 65.37％ 連任，顯示只要綠營推出能承接本土與弱勢敘事的候選人，張派的地方結構也會被壓下去。
2014 年，張麗善首次挑戰縣長失利，2018、2022 年捲土重來，分別以約 210,770 票，53.83％與 207,519 票。56.57％；連兩屆當選，證明在「以地方建設、資源分配為主題」的縣長選舉裡，張家仍能串聯鄉鎮長、農會、公所與宗親企業，把國民黨的地方結構盤推到過半。
但一旦換到立委與總統層級，情勢就反過來：第一選區中，張嘉郡在 2008 年以 86,571 票，56.24％高票當選、2012 年以 90,811 票，50.44％險勝，到了 2020 年卻只拿到 86,862 票，46.38％，輸給蘇治芬的 94,786 票，50.61％，失去海線席次；第二選區裡，張碩文 2008 年以近 8 萬票短暫勝出後，2009 補選由張艮輝代表藍營卻只剩 29,278 票，23.18％，從此藍營在山線再也沒能跨過劉建國這道障礙。
構圖很清楚：張家在縣長選舉裡能藉由「地方派系＋資源治理」贏民進黨，但在立委與總統這種「路線投票」場域裡，民進黨長期在雲林領先，張家只能零星拿下立委席次，無法翻轉整體中央選票結構。
■雲林二選區：劉建國的 12 萬 vs 藍營的 7–8 萬
回到劉建國主戰場的第二選區，把 2008–2024 的數字排開，可以看到非常穩定的「票源移轉路徑」：2008 年，國民黨張碩文 79,138 票，49.11％，民進黨劉建國 61,703 票，38.29％，張家在馬英九高人氣與地方派系全力動員下短暫壓制綠營；2009 補選，劉建國 74,272 票，58.81％，張艮輝跌到 29,278 票，23.18％，大量原本投給張碩文、但其實比較偏向本土或中間的選民開始轉向綠營候選人。
2012 年，劉建國票數直接躍升到 121,368 票，60.98％，國民黨許舒博則在 73,832 票，37.10％徘徊；2016 年，他依然維持在 121,114 票，68.17％的高檔，藍營候選人吳威志則滑落到 46,494 票26.17％，中間多出的一塊流向小黨。到了 2020 年，劉建國 119,468 票，57.30％，謝淑亞拉回 82,150 票，39.40％；2024 年，他仍有 115,376 票，59.48％，邱良閱則是 78,596 票，40.52％，回到「11–12 萬對 7–8 萬」的穩定差距。
這條數字線條，說明了幾件事：
第一，2008–2009 間曾經押注張碩文的那批選民，在補選後很大一部分轉向劉建國，形成民進黨在山線的堅固本土票；
第二，藍營只要張家未全力啟動，票數就可能跌到 2016年改4–5 萬；一旦張派回神、搭配全國藍潮，才有機會回到 2020年的8 萬上下；
第三，劉建國的 11–12 萬票已經高度「個人化」，是「政黨結構＋地方服務網路疊合」的結果，短期內民進黨很難找到替代者。
■劉建國 vs 張嘉郡：2026「縣長軸線」的可能對決
如果把視角放到 2026 年縣長選舉，民進黨推出長年坐穩二選區的劉建國，國民黨則推上不分區立委張嘉郡，讓「山線本土戰將對上海線張家千金」在全縣尺度上正面相撞。
劉建國的優勢，是他手上握有一個極穩定的山線選票池：在斗六、古坑、林內、莿桐一帶，二十年來民眾習慣把立委這一票投給他，把「從小弟翻身的本土立委」視為替地方爭取資源的人；如果他轉戰縣長，只要能守住原本的 11–12 萬票，再在海線如麥寮、台西、四湖、口湖等地爭取部分民進黨總統票與蘇治芬系統的支持，就有機會把民進黨總統票的優勢搬到縣長選舉裡。
張嘉郡的優勢，則是在海線有過兩屆立委經驗與張家家族品牌：2008、2012 年她在第一選區分別拿下 86,571 票與 90,811 票，證明海線對她並不陌生，2020 年雖然輸給蘇治芬，但仍保有近 8.7 萬票的實力；加上姑姑張麗善目前掌握縣府資源與農會、鄉鎮長系統，若能把「張麗善縣政政績＋張家地方資源＋國民黨品牌」打包，對不少在地藍營與中間選民仍有吸引力。
問題在於：這是一場「中央結構」與「地方結構」正面相撞的戰爭。
劉建國能否把他在山線立委的個人票，外溢成全縣對民進黨路線的信任？張嘉郡能否說服在總統票上慣性投給民進黨的選民，相信張家能在縣政層級「維持穩定、又不重蹈舊派系的負面印象」？兩人當然都有基礎，但都沒有十足的勝算把握。
雲林選票的藍綠各擅勝場，決定天平傾斜的微量砝碼，取決於 2024–2026 間民進黨中央施政的滿意度和國民黨在國家路線上的表現，而不只是單純的個人魅力比拚。說穿了，就是賴清德跟鄭麗文的評價，決定了雲林縣的關鍵勝負。
■為何張家中央難翻盤、劉建國又難有「第三空間」？
從總統、縣長、立委三條選舉線交叉來看：
其一，雲林的選民在「路線投票」時，多半選擇民進黨，總統與部分立委票長期偏綠；
其二，在「地方治理投票」時，又願意把縣長交給張麗善這樣的派系型治權者，因為她被視為「懂地方資源運作」的人；
其三，這讓張家在地方看似無往不利，卻在中央層級多次輸給民進黨，因為本土認同與改革期待在大選裡比派系資源更重要。
在這個結構下，劃出劉建國的位置，就會發現他其實很難獲得真正的「第三空間」：他既不是能為民進黨全面收復縣長、議會與農會的「全縣派系領袖」，也不是一個能超越藍綠、在價值上吸納白色選民的清新候選人；相反地，他是民進黨在雲林最可靠的「戰鬥艦：穩住二選區、守住中央票源」。民進黨不能輕易讓他退場，但要讓他突圍到壓過張家、主導整個雲林，卻又不得不面對學歷、緋聞、與蘇系競合這些結構性障礙。
因此，若 2026 年真上演「劉建國 vs 張嘉郡」縣長戰，一方面會是兩條世代與路線的對撞：
一個是帶著醜聞與草根痕跡的在地戰將，試圖把民進黨中央路線拉進縣政；另一個是家族第三代、背負張派光環的女性政治人物，試圖把張家地方治理向中央敘事延伸。
另一方面，對多數雲林選民而言，仍然是「在民進黨與國民黨之間選老大哥」的實用選擇，而不是為第三勢力或跨藍綠想像開門；真正的第三空間，仍舊被藍綠與「張派＆本土」這組結構性對立壓縮在縫隙之中，很難具體成形。
更多FTNN新聞網報導
如何打破國民黨家族政治？劉建國揭「使命不同」 童子瑋曝選戰策略
賴清德宣布3縣市提名人選！讚「彰化阿信」陳素月從未叫苦、表現傑出
二度挑戰縣長大位！民進黨徵召劉建國參選雲林 將交由中執會通過
其他人也在看
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 497
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 73
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 61
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 36
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 293
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 11
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 185
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 94
陳大天閃兵案沉寂7個月宣布結婚 新娘劉樸見這一幕大哭
【緯來新聞網】陳大天去年5月因閃兵案令人震驚，形象受損、連舞台劇演出都被換角，沉寂一時，在2026年緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 15
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 150
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4