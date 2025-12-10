雲林沉浸式數位願景館亮相 360度科技場域揭開智慧城市2.0新篇章

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府全新打造的「雲林數位縣政願景館」今(10)日正式啟用，以360度沉浸式投影、互動科技與多感官體驗重現縣政成果，縣長張麗善率政大團隊偕雲科大、虎科大與醫療機構共同揭牌。展館座落縣府大廳後方親民空間，免費採預約參觀，全面呈現雲林邁向智慧城市2.0的施政亮點與2030永續願景。

雲林沉浸式願景館啟用，科技展現建設成果。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，雲林去年奪下國際智慧城市ICF TOP7肯定，今年再以「智慧科技2.0」升級整體治理能量，將科技導入農業、教育、產業與縣政透明化。此次落成的數位願景館，就是雲林跨入智慧治理新階段的指標性里程碑，要讓所有鄉親「看得見進步、感受得到變化」，並以更多場景式體驗帶領民眾理解縣府的政策前瞻與行動速度。

本次策展由雲林科技大學跨域團隊設計，以24台單槍投影機構建360°環景、地面投影與互動感測系統，形成一個可沉浸、可觸控、可探索的縣政科技場景。策展人、雲科大數位設計系主任張文山指出，願景館採模組化架構，可依縣政推動即時更新內容，使展館不僅是展示平台，更是縣府施政透明與資料開放的重要窗口，也將成為推動公民教育的常設基地。

透過360°環場與對地沉浸投影，科技光影交織，雲林永續治理成果在眼前躍然呈現。(記者廖承恩翻攝)

展館內容完整呈現雲林在三大核心領域的治理成果：

● 農業篇： 展示智慧農業科技應用、AI監測、精準農機、2040零廢棄循環農業願景等，呈現雲林從「農業縣」轉向「科技農業領航縣」的推動歷程。

● 教育篇： 以AI＋STEAM同步推動的智慧教育政策為主軸，強調從小扎根科技素養，打造具備國際競爭力的下一代。

● 產業篇： 呈現「9+1智慧產業園區」整體規劃，說明雲林如何以數位、綠能、創新與青年返鄉為核心，建構未來產業新動能。

透過觸控技術，民眾可直接點擊牆面深入了解政策背景、成果與願景，使縣政不再只是文字，而是具體可見的進步軌跡。

計畫處長李明岳表示，願景館未來將與雲科大沉浸式體驗設計研究室持續合作，讓展館成為縣政公開、青年參與、政策溝通的核心平台。展館採「預約制、免費參觀」，自114年12月22日起開放民眾於縣府「雲端聯合服務中心」線上預約，只要10人以上即可成行，由專業導覽人員協助解說，讓更多鄉親能以最直觀方式理解雲林的發展方向。

互動觸控模式讓民眾僅需輕觸牆面，即可深入掌握雲林轉型的重要策略與成果。(記者廖承恩翻攝)

縣府表示，雲林的智慧治理不是抽象政策，而是從農民到學生、從產業到基礎建設的全面升級。數位願景館的落成，象徵雲林以科技深化服務、以永續描繪未來，也象徵縣府將持續以透明、參與與創新為核心，打造更安全、更便利、更有希望的城市。縣府誠摯邀請鄉親走進展館，親眼見證雲林蛻變，感受智慧城市2.0的美好新篇章。