雲林沿海光電場地勢低窪易積水 縣府要求業者設抽水設施改善

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光電場低窪處，因連日降雨造成積水，雲林沿海地區包括麥寮、四湖、台西與口湖等處，不利耕作種電面積達300多公頃，但因地層下陷低窪等因素，只要連續雨天，許多光電案場積水難退，民眾也擔心孳生蚊蟲等問題。

四湖民眾說道，「有的是很快乾，除非就是雨持續的下，不然就是要積水一個禮拜。有時候你看那些看不到的地方都常積水，就是水路留不過。」

雲縣府建設處表示，去（2025）年針對雲林沿海鄉鎮太陽能案場進行巡查，其中60個案場中，高達50個案場存在積水及環境維護問題，已函文要求業者改善，而近期雨季過後會再進行巡查作業。

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雲縣府建設處處長廖政彥指出，「發現有50個案場都有雜草重生，相關環境維護上問題，雨季之後縣府也會啟動相關的巡察作業，避免案場雜草叢生積水情形，如果有積水，也要求業者布設相關的抽水設備。」

建設處也說，如果太陽能板因年限到期，民眾或業者都要依環境部建置太陽光電除役資訊通報平台申報回收，才能由合法廠商做後續處置，避免廢棄光電板被隨意丟棄造成環境污染。