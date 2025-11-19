雲林海口生活館荒廢3年 縣府編1千萬整修盼促觀光

雜草叢生找不到通往海口生活館路口，而館舍設備包括牆壁裂痕、廁所設備早都已故障，位在台西鄉海口生活館，從2014年開始營運，但後來因經營團隊合約到期封館，加上受到颱風、沿海等因素，讓館舍老舊成為地方治安死角。

雲林縣議員顏嘉葦指出，「2020年開始至今 一路擺到爛，我質詢了很多次，今（2025）年終於縣府要投1000萬下來做改善，希望這改善能夠為台西帶來活化。」

當地民代表示，之前海口生活館承辦海洋生態活動，吸引不少觀光人潮來到雲林沿海，但幾年前因為封館後，館舍因颱風等因素持續損壞，現在雲縣府終於編列整修經費來重整活化。

廣告 廣告

雲縣府城鄉發展處處長林長造說明，「編列1000萬就是要做這些包括室內地坪、外牆，還有這些燈具、衛浴設備的整修，這工程預計在12月完成發包，工期預計會在明年7月全部完成。」

雲縣府表示，海口生活館因小犬颱風侵襲造成館舍受損，為維護民眾安全採封館處置，而未來修復完成後將導入專業團隊經營，以推動海洋教育、觀光為目標，讓台西海口生活館重現文化教育功能。

更多公視新聞網報導

八卦山遊具八卦龍多處破洞 彰化縣府：將加強巡檢

中颱小犬／不敵狂風吹襲 雲林農作倒伏損失慘

警用勤務系統昨中斷 警政署：連線設備故障

