雲林海線騎旅趣 享受濱海風光

雲嘉南濱海國家風景區管理處邀車友海線騎旅趣，專業領騎達人帶領賞遊濱海美景與尋找喔熊組長身影。



（記者李嘉祥攝）

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處昨（二）日於口湖遊客中心舉辦「雲林海線騎旅趣」自行車活動，吸引需多車友參與，由專業領騎達人帶領到口湖、四湖騎車享受濱海風光，走進全台最多喔熊的子寮喔熊藝術村找尋可愛的喔熊組長身影，順道遊賞金湖商圈特色店家與各種美食，讓喔熊陪伴大家來一趟濱海騎旅。

雲嘉南管理處邀喔熊組長與車友做騎乘前的熱身操，並由來自土耳其的單車網紅「舒舒」徐甘舒擔任領騎嘉賓，帶領車友自口湖遊客中心出發，沿途經過木宜梧滯洪池、子寮喔熊藝術村、黑森林自行車道、金湖萬善爺廟、金湖龍台宮、興安代天府一七九九驛站等景點，路線長度約卅七公里；雲林監理站也在現場展攤宣導交通安全，與車友互動小遊戲送文宣品。

雲嘉南管理處長徐振能表示，此次活動以自行車騎旅為主軸，進入全台唯一以喔熊為主題的子寮喔熊藝術村拍照打卡，並且在沿線景點打卡蓋章，集滿三個章即可兌換好禮；另為行銷金湖商圈在地特色美食，除參與民眾可領取百元消費券於商圈使用外，蓋滿四個店家專屬印章還加碼於金湖龍台宮贈送在地特色伴手禮李記烏魚子鳳梨酥。

徐振能處長指出，為擴大喔熊組長的行銷力道，車友們只要秀出身上穿搭的喔熊元素，就可獲得限量可愛的喔熊鑰匙圈，在活動現場拍下「人＋車」合照上傳至官方貼文留言區，還有機會抽到喔熊大禮包及六千元旅遊基金，讓所有參與活動的民眾可以留下最美的回憶。更多活動詳細內容可上「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。