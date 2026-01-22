雲林深夜炸街！ 兩男「沒戴安全帽」囂張競速

警方立即將2名囂張的騎士查緝到案，並且當場查扣2部機車。（圖／東森新聞）





雲林斗六深夜不平靜，有兩名男子沒戴安全帽，騎乘改裝機車，競速炸街，巨大的引擎聲噪音，嚴重造成干擾，兩名男子甚至還囂張把影片PO上網，馬上被警方當成證據，將人逮到。

兩名男子一人騎一台改裝機車，其中一人沒戴安全帽，一台沒有機車車牌，兩人就這樣把馬路當賽道，還有專人錄下畫面，甚至還高調PO網，遭到網友撻伐。

影片拍攝地點，就在雲林斗六西平路上，震耳欲聾的排氣管噪音嚴重干擾附近居民，警方看到畫面後，也出手立即將2名囂張的騎士查緝到案，並且當場查扣2部機車，2名騎士涉犯公共危險罪移送偵辦。至於交通違規，依法開單，處新台幣3萬元以上，9萬元以下罰鍰。

斗六分局副分局長林清豐：「2名駕駛將依公共危險罪，移請雲林地檢署偵辦，各項交通違規部分，將依影片事實，分別從嚴舉發。」

囂張把馬路當競速賽道，雖然當時並無其他用路人，但危險行徑已觸犯公共危險，2名騎士終究要為自己的行為付出代價。

