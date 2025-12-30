雲林清晨驚悚車禍！汽車衝撞機車、單車 2人當場慘死肇逃

雲林元長驚悚車禍汽車衝撞騎士逃逸，2死現場慘烈。（圖 ／翻攝畫面）

雲林縣台19線元長段於30日清晨5時許，發生一起嚴重交通事故，造成2名騎士死亡，警方初步調查，1名機車騎士與1名單車騎士疑似遭1輛汽車衝撞，2人當場倒臥路面，慘遭輾壓，臟器外露，現場血跡斑斑，情況極為駭人。目擊民眾表示，事故發生瞬間聲響巨大，現場景象令人震驚。

虎尾警方表示，單車騎士為60歲李姓男子，機車騎士為46歲李姓女子。兩人均遭到猛烈撞擊，遺體嚴重受損，單車與機車被撞得殘破不堪，肇事汽車在事故後迅速逃逸，警方目前已調閱沿線監視器，追查肇事車輛及駕駛身分，並根據掌握線索縮小追查範圍。

廣告 廣告

警方呼籲目擊者提供相關資訊，以利加快破案進度，事故原因仍待進一步釐清，但初步研判可能涉及高速行駛及未注意前方車輛。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

離世當天凌晨4時還在回留言！ 曹西平深夜猝逝倒在電腦桌旁地板上

曹西平曾放話「錢不讓姓曹的碰」想將遺產全給乾兒子！ 律師嘆：沒那麼簡單

曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平