雲林清溝大作戰清疏上千公里 導入智慧監測減災防疫

（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣自113年啟動為期3年「清溝大作戰」，已清疏長度達1211.86公里、清除淤泥3萬5615噸，淹水通報案件減少93%；未來將導入智慧監測技術與預警系統，達到減災防疫。

雲林縣環保局今天舉行雲林縣清溝大作戰成果記者會，除公布「清溝大作戰」成效，也說明跨縣協助花蓮縣光復鄉清理受災地段，歷時15天共完成3212公尺清溝長度、清除816公噸淤泥。

縣長張麗善說，為因應極端氣候帶來的短延時強降雨與登革熱防治需求，雲林縣自民國113年啟動為期3年「清溝大作戰」，編列新台幣逾2.1億元，針對易淹水區、病媒蚊孳生源等地，有效改善易淹水區排水功能，同時達到零淹水、零孳生源與零登革熱。

張麗善表示，清溝工作是隱形工程，不只是清除淤泥，更是清除潛在風險，是防災系統中最關鍵一環，未來將導入智慧監測技術與預警系統，建立跨縣市合作支援網絡，朝零淹水、零孳生源、零登革熱目標邁進。

根據雲林縣環保局統計，截至今天已清疏長度達1211.86公里，清除淤泥3萬5615公噸，淹水通報案件減少93%。

雲林縣環保局長張喬維分享清溝最困難的是，不知道水溝內有什麼，常見到老鼠與蟑螂，而多數餐廳、小吃攤外的水溝布滿結塊油垢，也清出不少巨大水泥塊、樹頭等。

環保局未來將導入智慧監測技術與預警系統，建立跨縣市合作支援網絡，並持續推動公私協力，讓清溝作業從定期清理進化為智慧預防。（編輯：陳仁華）1141124