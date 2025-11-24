雲林清溝大作戰 除3.56萬噸污泥強化排水韌性

雲林縣政府推動「清溝大作戰」持續見效，截至今年全縣已完成1211公里衛生溝渠清理，累計清除雜物與污泥共3.56萬公噸，縣府表示，清淤作業有效降低社區淹水風險達93%，同時改善惡臭問題並抑制病媒孳生，對維護生活環境與公共安全具有顯著成效。

環保局24日舉行成果記者會，簡報行動方案與執行情形，並播放協助花蓮光復鄉清理排水溝渠的紀錄影片，縣府強調，面對極端氣候頻仍，必須持續強化排水與疏洪設施，提升災害應變與支援能力。

廣告 廣告

縣長張麗善指出，「路平、燈亮、水溝通」是提升居住品質的重要基礎建設，她表示，在議會支持下，縣府過去3年投入2.1億元，並動用17部高壓清溝車，優先清理易淹水及高風險區域，改善長期淹水及病媒孳生問題，她強調，清溝工程雖不顯眼，卻與居民生活安全直接相關，縣府將持續推動相關作業，朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」方向努力。

環保局長張喬維補充，部分社區排水溝渠因廢油與垃圾堆積長期阻塞，造成排水不良，是淹水的主因之一，縣府3年來每年編列7000多萬元，是以往的約15倍預算，加速清除淤積量，將原本預估需耗時15年的清溝量在3年內完成，排水效率已有明顯提升。

展望後續，環保局將與水利等單位合作，引入AI監測技術，在易淹水熱點布設智慧水位辨識系統，當水深達5至10公分即啟動警示並通報，同時搭配雨勢與地形模擬預估淹水風險，提供更及時的社區防災資訊，環保局也呼籲民眾共同維護溝渠清潔，讓清淤成果能長期發揮效用。

除了縣內成果，環保局亦協助處理外縣市災害，9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉受損，雲林縣環保局派遣10台高壓沖吸車與專業人員趕赴協助，完成3212公尺清溝與816公噸淤泥清除，展現跨縣支援能力，也體現地方政府在災後復建中的合作精神。