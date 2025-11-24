雲林清溝大作戰！3年清淤1211公里 打造零淹水城市

雲林縣政府24日舉辦清溝大作戰成果發表會，未來將推動智慧清溝，打造零淹水城市。（張朝欣攝）

雲林縣自2024年啟動「清溝大作戰」，至目前全縣清疏長度達1211.86公里，清除淤泥3萬5615公噸，縣政府24日於縣府親民空間舉辦「雲林縣清溝大作戰成果記者會」，強調清溝是防災系統中最關鍵的一環，不只是清除淤泥，更是清除潛在風險，未來將推動智慧清溝，讓雲林邁向零淹水城市。

記者會特別設置成果展示，分區呈現「計畫背景」、「數據成果」、「代表案例」、「花蓮馳援專區」，並搭配清溝車輛照片、前後對照影像，讓民眾能直觀了解政策執行的深度與成效。

廣告 廣告

雲林縣政府24日舉辦清溝大作戰成果發表會，未來將推動智慧清溝，打造零淹水城市。（張朝欣攝）

張麗善表示，因應極端氣候帶來的短延時強降雨與登革熱防治需求，雲林縣2024年啟動為期3年的「清溝大作戰」，截至目前清疏長度達1211.86公里，清除淤泥3萬5615公噸，累計出動6524車次、動員1萬3048人次。有效改善易淹水區排水功能，颱風豪雨過後淹水通報案件明顯減少，也讓縣民在面對極端氣候時更有安全感。

張麗善說，除了縣內清疏成效亮眼，雲林縣環保局在花蓮災後更於第一時間出動10台高壓沖吸清溝車與專業團隊，協助光復鄉清理受災地段。歷時15天共完成3212公尺清溝長度、清除 816公噸淤泥，不僅展現雲林在防汛整備的專業能力，也體現「同島一命、攜手前行」的社會責任與行動力。

環保局局長張喬維提到，清溝工作看似平凡，卻是防災系統中最關鍵的一環，不只是在清除淤泥，更是在清除潛在風險，為每個社區築起安全防線。

張喬維指出，未來將導入智慧監測技術與預警系統，建立跨縣市合作支援網絡，並持續推動公私協力，讓清溝作業從「定期清理」進化為「智慧預防」，朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」的永續願景邁進。

更多中時新聞網報導

爭后失利 林依晨：遲早會拿到

陳雪甄哭著領獎 曾敬驊大淚崩

振永《回到20歲》升格男主戀奶奶