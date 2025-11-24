雲林清溝1200公里 驚見油垢牆、水泥塊、巨大樹頭

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應極氣候短延時強降雨，加上水溝阻塞易孳生病媒蚊，雲林縣府啟動「清溝大作戰」，1年多清疏長度逾1200公里，清除的淤泥有3.5萬噸，還驚見油垢牆、水泥塊、巨大樹頭。環保局表示，未來將導入智慧監測技術與預警系統，減災防疫。

短延時強降雨頻繁情況下，水溝通可以減少積水淹水，雲縣府在議會支持下把每年清疏水溝預算從600萬增加為8000萬，環保局今天發表成果，環保局環境衛生科長葉增智指出，1年多來發現沿海地勢窪地區、大湖口溪下游的大埤等地，因每遇大雨即淹水，水溝都遭淤泥塞住。

另包括部分市場，還有多數餐廳、小吃攤外的水溝布滿結塊的油垢宛如「油牆」，有的大到把水溝全堵住，此外也清出不少巨大水泥塊、樹頭等。

環保局長張喬維表示，累計1年多共計出動6524車次、動員1萬3000多人次，全縣清疏長度1200公里，清除淤泥3萬5600多噸，堆起來可成一座泥山，因為清疏水溝通了，今年1月至今淹水通報較去年同期從331件降至23件減少了93%，民眾也反應水溝清疏後空氣也變清新。

環保局也在上月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後第一時間出動10輛高沖吸清溝車與專業團隊，前往花蓮光復鄉協助清溝，張喬維說，10月9日至23日共計15天清溝長度3212公尺、清除816噸淤泥，且不是一般軟的淤泥，是硬掉的泥塊，且不僅清路旁水溝，連住戶家的內管也以強力水注清通，展現同島一命精神。

雲林縣長張麗善強調，清溝工作看似平凡，不只是清除淤泥，更是清除潛在風險，是防災系統中最關鍵的一環，未來將導入智慧監測技術與預警系統，建立跨縣市合作支援網絡，朝零淹水、零孳生源、零登革熱目標邁進。

雲林啟動清溝大作戰，1年多清疏1200公里水溝，可以繞台灣一圈。(記者黃淑莉攝)

