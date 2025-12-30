雲林湖山水庫人文遺址館啟用 展出大坪頂遺址文物

2006年湖山水庫工程環在古坑鄉棋盤村發現完整保存的大坪頂遺址，涵蓋新石器時代中期繩紋紅陶文化及晚期營埔文化，文物包括石器作坊、灰坑、火塘、柱洞等，還有全國目前唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」。

雲縣府文觀處處長陳璧君指出，「跳舞的人群，這部分在展現當時生活在這邊的人類，他們這部落裡面也有一些這是群聚休閒娛樂，那生活方式跟我們現在其實非常相近。」

成功大學考古研究所教授劉益昌表示，這些文物大約史前4000年至2500年，也發現出土的玉器，經查原料是來自台灣東部產地，卻在雲林出土，顯示史前人群已具備長距離交換及流通互動的能力。

成功大學考古研究所教授劉益昌表示，「有許多不是一件而已，是好多從東部來的台灣閃玉做的裝飾和工具，那就讓我們覺得很奇怪，要怎樣能夠翻山越嶺到我們雲林來？走海路呢還是走陸路？」

文觀處表示，古坑大坪頂遺址呈現人類發展聚落樣貌，在2008年經雲縣府審議指定為縣定遺址，並斥資1億元在湖山水庫旁打造人文遺址館，現在將展出238件大坪頂遺址文物，期盼民眾透過展覽更了解雲林史前文化的歷史價值。