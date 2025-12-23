雲林溪重生再現活力！ 斗六永續水環境獲國家肯定

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府推動「永續雲林溪－再造斗六生命之河」行動成果卓著，在114年度國家永續發展獎政府機關類榮獲「入選獎」。縣府整合專家、部會及社區力量，透過水質改善、綠帶串聯、低碳節能及公民共創，使過往污水河川轉化為兼具生態、生活與城市再生的河岸空間，成為斗六市民共享的生命之河典範。

雲林溪過去因污水排放及河岸破壞，水質長期惡化，生態系統受損。縣府透過截流污水、礫間自然淨化及河岸整備，有效降低污染負荷，提升水體自淨能力。多年努力下，魚類、鳥類及水生植物多樣性顯著回升，河岸重現城市自然廊道的生態風貌。

沿岸步道與綠色廊道串聯公園、休憩與社區活動場域，將河岸轉化為市民休閒、健身與環境教育的場域。斗六市民重新建立與河川的連結，河岸不再只是基礎設施，而成為生活核心，喚醒居民對水岸的生活記憶與情感歸屬。

縣府導入太陽能與節能設備，增加綠地覆蓋，並將碳管理理念融入河川治理，邁向2050淨零排放目標。同時建置防災設施與資訊透明制度，提高整體治理韌性，讓水環境改善工程兼具安全性、永續性與城市韌性。

自2015年「掀蓋雲林溪」公民票選起，縣府推動協作工作坊、願景討論、巡守及環教活動，建立跨局處、社區、學校與NGO協力平台。市民不只是保護者，更成為治理共同決策者，形成全國少見的參與式水環境治理模式，展現地方共創力量。

縣長張麗善指出，永續雲林溪象徵城市治理從「地下水溝」走向「全民共享水岸」。河川改善提升居民生活品質，串聯低碳綠帶與休憩步道，形成安全、低碳、生態、共好的城市示範。未來，縣府將持續推動跨域整合、環境教育與水資源循環管理，使雲林溪成為永續城市典範，也為全國水環境治理提供可複製的示範模式。