雲林滷肉飯節人潮強強滾 美味滷肉飯排長龍吃免驚

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】邁入第5年的「2025 雲林滷肉飯節」，今（6）日上午在古坑綠色隧道中央大草皮盛況登場；脫穎而出的神級滷肉飯爭霸戰10家專業店家和6名民間高手，由縣長張麗善親自頒獎，現場提供超過千碗的滷肉飯供來賓及民眾一起品嘗，現場飄散濃郁滷香，吸引全國各地民眾湧入，共享雲林好味道滷肉飯。

邁入第5年的「2025 雲林滷肉飯節」，今（6）日上午在古坑綠色隧道中央大草皮盛況登場。（圖／記者簡勇鵬攝）

2025雲林滷肉節活動主題的神級滷肉飯爭霸賽，分為「專業店家組」及「民間個人組」，報名至10月8日截止，其總獎金高達新台幣9萬元，除比賽得獎者可獲得獎金及匾額外，所使用的比賽指定食材廠商，也將上台接受頒獎殊榮，不僅提升店家名氣，更促進雲林米肉醬農特產品的買氣；經評審，專業店家組由斗六市大崙發哥麵店奪冠、亞軍抱糰料理工作室、季軍土庫一品香，入選則有鄧肉圓、巷仔口滷肉飯、德興滷肉飯、好時光麵館、來呷粿、光字號麵食館、新記港式鴨血臭豆腐等7家；民間高手組冠軍羅文澤、亞軍俊儀、季軍黃祥為，優選則有蔡宛如、方莉琦、王右晉等3名。

神級滷肉飯專業店家組由斗六市大崙發哥麵店奪冠、亞軍抱糰料理工作室、季軍土庫一品香。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，一碗頂級滷肉飯的決勝關鍵，就是優質的「米、肉、醬油」三大元素；雲林是台灣的糧倉，擁有得天獨厚的地理環境，無論是濁水溪滋養的高品質稻米、零瘦肉精把關的豬肉，或是歷史悠久的醬油產業，都是成就一碗好吃滷肉飯的重要關鍵，今年是雲林第五屆滷肉飯節，以推廣在地優質食材為理念，希望藉由這碗國民美食，展現雲林稻米、健康豬肉與香醇醬油的三大優質農特產。

神級滷肉飯民間高手組冠軍羅文澤、亞軍俊儀、季軍黃祥為，優選則有蔡宛如、方莉琦、王右晉等3名。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，最受矚目的神級滷肉飯爭霸戰結果也於今日揭曉，專業店家組由大崙發哥麵店獲得本屆冠軍殊榮，民間高手組冠軍則由來自台北市的羅文澤先生獲得，現場頒發冠軍匾額及獎金；感謝食材贊助廠商包含米、醬油-西螺鎮農會、肉-雲林縣肉品市場，提供雲林最優質的米、醬、豬肉，滷肉飯的靈魂三元素，歡迎全國的民眾尋香到雲林，細細體會雲林「神級滷肉飯」的好滋味及在地食材的好品質。

現場提供超過千碗的滷肉飯供來賓及民眾一起品嘗，現場飄散濃郁滷香，吸引全國各地民眾湧入，共享雲林好味道滷肉飯。（圖／記者簡勇鵬攝）

農業處長魏勝德表示，希望透過滷肉飯節，讓更多人了解雲林農業實力，並以具代表性的庶民美食帶動地方觀光。今日活動現場除了香噴噴的千碗滷肉飯、烤大豬、香腸等品嚐活動，多項體驗活動包括飯糰 DIY、百香滷包手作課程，以及以米、肉、醬為主題的闖關遊戲也熱鬧進行，今年還特別規劃票選活動，讓民眾一次品嚐到不同店家的滷肉飯，投票選出心目中最喜愛的風味。好逛又好買的在地農特產市集，讓遊客把雲林的好味道帶回家。