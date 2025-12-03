雲林漁民遭指控組織犯罪判無罪 張啓楷：政府推綠能「犧牲基層」

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（3）日在經濟委員會指出，政府推動綠能不能忽視基層漁民權益。五年前雲林台子港、三條崙、台西蚊港等地二十多名漁民，因離岸風電業者施工破壞漁網，本應由政府協調賠償，卻在能源署介入後遭警方凌晨搜索、拘捕，甚至遭檢方以「組織犯罪、詐欺取財」起訴，情況荒謬且離譜。

張啓楷指出，五年前的一個凌晨，近百名警察湧入雲林台子港、三條崙、台西蚊港等漁民家中搜查，20 多位漁民遭拘提，更有多位漁民遭上銬逮捕。當年離岸風電施工造成漁損，政府不但協調不力，甚至任由刑事指控落到漁民身上，造成這起「叫天天不應、叫地地不靈」的悲劇。

張啓楷指出，「這些漁民只是在守著祖先傳下的海域，卻因綠能政策變成被告。」。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷強調，「這些漁民只是在守著祖先傳下的海域，卻因綠能政策變成被告。」而多數漁民因長期面對司法壓力與頻繁出庭，不得不無奈認罪，僅三人堅持清白。直到今年父親節前夕，李平順、林清池、賴品彥三人終獲無罪判決，但這場官司已耗盡多年心力，更暴露政府在綠能推動過程中欠缺保護、忽視弱勢漁民生計。

張啓楷要求農業部至少派員實地了解這批漁民的現況，協助釐清權益與後續補償，更提醒未來所有綠能、海域、漁場開發案，農業部與漁業署應主動介入，「替農民與漁民講話，而不是讓他們面對龐大財團孤軍奮戰」。農業部次長杜文珍當場表示會介入了解並協助相關漁民。

根據113年統計，台灣漁戶人數達32.5萬人，高雄逾7萬人、雲林超過3.2萬人、嘉義超過1.5萬人。張啓楷表示，「漁民不是政策下的次等國民。綠能可以發展，但不能用犧牲農漁民的生計來換。」，政府官員為掩飾政策過失與追求綠能發展，不惜違背官箴，漁民漁業權被搶還被告詐欺取財！為台灣綠能發展寫下血淚一頁。

