雲林演習戰車噴黑煙引熱議 十軍團：柴油引擎正常燃燒現象

國軍十軍團在雲林縣演習，被拍到戰車冒出大量黑煙與白煙，十軍團指揮部表示，短暫產生黑煙或白煙屬正常燃燒現象。（圖／翻攝自吳東昇臉書／中國時報張朝欣雲林傳真）

陸軍十軍團「陸勝1號操演」30日在雲林縣元長地區登場，由234旅進行地空整體作戰，運用空包彈仿真實戰，現場槍聲大作，附近民眾還以為是進香團放鞭炮。演習過程，CM11戰車在行進間被民眾拍到冒出大量黑煙、白煙，酸稱「全球最新型匿蹤戰車」；軍方解釋，短暫產生黑煙或白煙屬柴油引擎正常燃燒現象，並非車輛異常。

元長地區台19線省道30日出現數十名全副武裝士兵，隨著交通管制，直升機、戰車、裝甲車、心戰喊話車陸續登場，軍人們在廟宇牌樓、民宅圍牆、馬路旁模擬敵軍出現，投擲煙霧彈後緩緩前進，隨後裝甲車上傳出震耳欲聾的重機槍聲，士兵們配合開槍射擊，臨場感十足。

十軍團表示，此次出動的裝備包括超級眼鏡蛇直升機、8輪甲車、心戰喊話車，CM11戰車，T91步槍等。地空整體作戰部分，地面部隊聯絡陸航直升機，派超級眼鏡蛇2架，沿台19線向北到敵後方發起攻擊，實施火力壓制，進行戰車作戰、UAV戰場監控、戰傷救護、心戰喊話等。

不過，股市分析師吳東昇29日在臉書上傳CM11戰車沿途噴大量黑煙影片，留言「別笑！這很可能是全球最新型的『匿蹤戰車』，你必須開到旁邊才知道這不是火燒車，台灣的軍力真是懶勃萬！」30日也有民眾拍到CM11戰車在路上冒出大量白煙，引發外界熱議。

十軍團表示，CM11戰車目前在雲林地區演習，本次參演車輛除依規定實施定期保養外，並已完成燃油濾心更換，各項鑑定均屬妥善，因CM11戰車為柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步等情況，須加大油門增加扭力，產生局部黑煙或白煙屬正常現象。

