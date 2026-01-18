雲林濁水溪北岸蘆葦悶燒 灰燼飄10公里引民怨

雲林縣 / 綜合報導

雲林縣濁水溪北岸靠近高鐵橋的 蘆葦草叢 ，昨(17)日起火燃燒，冒出紅紅火光，不僅黑煙直竄天空，燒出來的灰燼還順著風向，飄到10公里遠的西螺鎮民眾住家，不少人家門前都掉下一條一條灰燼，掃都掃不完，相當困擾。水利署第四河川分署說，植物悶燒面積約1公頃，起火原因可能是野草乾燥自燃，但也不排除亂丟菸蒂等人為因素造成。

雲林高鐵橋旁發生火災，濃濃黑煙直衝天際，下方草叢冒出熊熊火光，火勢延燒1公頃，濃煙中還夾帶黑色條狀的灰燼，黑色灰燼飄得相當遠。

起火點在濁水溪北岸高鐵橋下游的雜草堆，火勢延燒，蘆葦這類草生植物全都被燒掉，周邊空氣中瀰漫臭味煙霧，燃燒的灰燼，還飄到約10公里遠的西螺鎮下湳里。

西螺鎮居民說：「飄得四處都是，昨天已經掃一堆了，今天又一堆。」鎮上的這戶人家，牆角都堆起黑色條狀灰燼，室內也飄進不少粉塵，西螺鎮居民說：「碰到就糊掉了。」

還有這戶住家門口，條狀灰燼堆成一坨，民眾拿起掃把賣力掃，但一掃就化成粉塵，西螺鎮居民說：「我的衣服晾在外面這裡，就整個抹到黑漆漆，(家)裡面也有一點。」

還有民眾拍下天空，灰燼滿天飛，空氣汙染讓居民好困擾，趕快通報鎮公所，西螺鎮長廖秋萍說：「我們濁水溪以北，高鐵橋下300公尺的低窪處，它的草生植物會悶燒。」

雜草叢火災，造成嚴重空氣汙染，主管單位水利署第四河川分署表示，起火原因不排除野草乾燥可能會自燃，或有人丟菸蒂，附近農民燒稻草沒有熄滅也可能是火災原因，會進一步追查，如果是人為因素，就會請檢調單位調查偵辦。

