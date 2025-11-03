雲林熱血湧動！ 黨部與褒忠鄉募108袋熱血點亮生命希望

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為弘揚公益精神、凝聚地方愛心，民進黨雲林縣黨部與褒忠鄉公所今(3)日攜手舉辦「愛心捐血活動」，號召鄉親以實際行動傳遞溫暖。活動於褒忠鄉公所前廣場登場，歷時一日，共募得108袋熱血，不僅挹注醫療血庫能量，更展現雲林在地團結與善心。

民進黨雲林縣黨部與褒忠鄉公所，今舉辦「愛心捐血活動」。(記者廖承恩翻攝)

活動自上午9時展開，現場湧入眾多鄉親踴躍排隊挽袖，氣氛熱絡。主辦單位除安排捐血車、備有舒適休息區外，也貼心準備精美禮品，讓捐血民眾感受溫馨服務與回饋。民眾紛紛表示，捐血不僅助人亦助己，是最直接、最有意義的公益行動。

廣告 廣告

活動貴賓陣容堅強，立法委員劉建國、褒忠鄉長陳建名、雲林縣議員蔡永富、林文彬，以及鄉民代表蘇宇曦、劉家誠、埔姜崙文創協會理事長蘇昆隆、黨部顧問團團長陳怡文與顧問李政東等人皆親臨現場，共同呼籲鄉親定期捐血、守護生命，讓愛的循環在雲林持續蔓延。

「捐血一袋、救人一命」不只是口號，而是一份真實的行動力。(記者廖承恩翻攝)

立委劉建國同時身兼民進黨雲林縣黨部主委，他表示，「捐血一袋、救人一命」不只是口號，而是一份真實的行動力。捐血能救人，也能促進身體代謝，是最健康的善行。他感謝褒忠鄉公所的協力，並承諾縣黨部將持續推動各項公益活動，發揮社會正能量，凝聚民眾向心力。

褒忠鄉長陳建名指出，捐血行動最能體現公民社會的溫度，每一袋血液都可能挽救一條寶貴生命。他感謝鄉親熱情響應與志工團隊的全力協助，也感謝黨部與劉建國服務處共同攜手，讓活動順利圓滿。縣議員林文彬亦表示，鄉親熱情令人感動，捐血是行善積德的具體行動，期盼更多民眾加入，讓雲林成為充滿愛與希望的城市。

主辦單位設捐血車與休息區並贈禮，讓民眾捐血助人同時感受滿滿溫暖與回饋。(記者廖承恩翻攝)

縣議員兼黨部執行長蔡永富則強調，這場活動展現了黨部與地方攜手的力量，也見證了鄉親的善心。他說：「今天看到大家踴躍捐血，心中充滿感動。這108袋熱血不只是數字，而是108份愛的延伸。」他並指出，縣黨部未來將持續舉辦更多公益活動，讓愛心能量在社區中綿延不絕。

活動圓滿落幕，主辦單位感謝所有捐血民眾的熱情支持。108袋熱血不僅象徵褒忠鄉民的熱情與凝聚力，更代表雲林地方社會的溫暖與生命力。未來縣黨部與鄉公所將持續攜手推動公益，用實際行動為社會注入愛與希望。