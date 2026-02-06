雲林爆禽流感！縣府撲殺1626隻肉鵝 違規棄置死禽最高罰100萬

台中豐原區豐康牧場1月底爆發禽流感，後續也傳出涉嫌在苗栗棄置大量雞屍、隱匿疫情等情事，引發外界關注。而雲林縣動植物防疫所4日接獲通報，口湖鄉一處魚塭旁發現遭隨意棄置的廢死禽（肉鵝），追查來源場為四湖鄉一處禽場，並已確診H5N1亞型高病原性禽流感。防疫所依標準作業程序，執行7週齡肉鵝1626隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔與消毒；縣府也強調，若有隱匿疫情、棄置死禽等情形，將依法裁罰且不予補償。

雲林縣長張麗善指出，近期為禽流感好發季節，呼籲養禽業者務必落實禽場生物安全措施並配合防疫；針對本案場隨意棄置、未主動通報疫情的行為，縣府將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處最高新台幣100萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

防疫所長廖培志表示，確診案例場與廢死禽棄置點都將加強公共區域消毒，並對兩處周邊半徑1公里禽場進行採樣訪視作業，以控制疫情傳播風險。

廖培志也提醒，高病原性禽流感疫情可能透過候鳥、野鳥遷徙傳播病原，再經由產銷系統造成水平傳染，他呼籲養禽業者持續落實禽場防鳥設施及門禁管制，人員、車輛與器具（含蛋箱、禽籠）進入禽場務必完成清潔消毒，並提高警覺每日觀察禽隻健康狀況，若發現異常應立即通報，以降低病毒散播風險，避免造成產業重大經濟損失。

