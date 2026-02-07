雲林爆H5N1禽流感！養鵝場亂丟死鵝「1626隻全被撲殺」

記者柯美儀／雲林報導

本月4日雲林縣動植物防疫所接獲通報，於口湖鄉一魚塭旁遭隨意亂丟死鵝，追查後發現來自四湖鄉的一處養鵝場，確診為H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所依程序，執行7週齡肉鵝1626隻的撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

針對該案場隨意棄置，未主動通報疫情的行為，縣長張麗善表示，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處最高新台幣100萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

1626隻鵝被撲殺。（圖／取自雲林縣政府官網）

防疫所所長廖培志表示，確診高病原性禽流感案例場與廢死禽棄置點都將加強公共區域消毒，同時進行兩處半徑1公里禽場採樣訪視作業，控制疫情傳播風險。

廖培志說明，高病原性禽流感疫情會透過候野鳥遷徙傳播病原，再經由產銷系統水平傳染，禽場自主強化生物安全工作刻不容緩，請養禽業者持續落實禽場防鳥設施及門禁管制，人員、車輛與器具（含蛋箱與禽籠）進入禽場，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應立即通報（通報專線：0932-690674），以防範病毒散播風險，避免造成產業重大的經濟損失。

防疫人員穿著防護衣清理鵝場。（圖／取自雲林縣官網）

