雲林父子檔製造假農藥！4公噸流入市面 雲檢偵結起訴

雲林地檢署查獲非法製造、分裝及販售偽農藥集團，今日偵結起訴3人。 圖：雲林地檢署提供

[Newtalk新聞] 雲林縣地檢署查獲不法集團涉嫌非法製造、分裝及販售偽農藥，逮捕張姓男子及其兒子與一名友人，張男哥哥亦參與犯案在逃，查扣大量偽農藥成品及相關製作設備，已賣出約4公噸偽農藥，不法獲利約380多萬元，雲林地檢署今日偵結，依違反農藥管理法起訴張姓父子及黃男等3人。

雲林地檢署接獲情資，指出雲林縣轄內有不法集團涉嫌非法製造、分裝並販售偽農藥，危害農業生產安全。49歲張男曾經營農藥行，因此與27歲兒子、48歲黃姓友人，透過50歲胞兄提供含農藥成分的原體，從2022年開始非法製造偽農藥。

檢方於2025年8月11日持搜索票，前往雲林斗南鎮製造工廠與虎尾鎮倉庫搜索，當場查獲27歲張男、49歲張男與48歲黃男，並扣得成品約6噸、農藥原體800公斤與製作設備，而且帳冊顯示，至少已有4公噸流入市面，不法所得約382萬元。

雲林地檢署強調，偽農藥流入市面，不僅影響農作物生長與產量，造成農民經濟損失，更可能因成分不明或劑量失衡，導致土壤及生態環境污染，進而危及食品安全與消費者健康，其危害層面廣泛且深遠。

