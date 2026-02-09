雲林犬貓三合一補助提前啟動 3千名額上路 從源頭守護動物福利與公共安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府提前啟動115年度犬貓「三合一」絕育補助計畫，自2月10日起正式受理申請，提供約3,000隻犬貓補助名額，凡設籍雲林、年滿18歲之飼主皆可申請。縣府指出，透過提早介入與實質補助，從源頭控管犬貓繁殖，有效降低流浪動物數量，守護動物福利與公共安全。

縣府說明，犬貓三合一補助活動採定額補助方式，公犬（貓）每隻補助800元，母犬（貓）每隻補助1,500元，補助期間至11月30日止，或經費用罄即提前結束。飼主可攜帶犬貓至本年度配合之合約動物醫院辦理，讓民眾在照顧毛孩健康的同時，也能減輕經濟負擔。

縣長張麗善表示，犬貓絕育是動物保護政策中最關鍵的基礎工程，更是地方政府長期且責無旁貸的任務。考量今年中央相關補助計畫尚未明朗，為避免影響飼主權益及政策延續性，縣府主動承擔責任，指示動植物防疫所依程序優先動支縣府經費，確保補助措施不中斷，讓政策持續推進。

張麗善指出，提前啟動補助，不僅讓飼主能及早為犬貓安排適當的絕育時程，也有助於在繁殖高峰期前即時介入，避免後續衍生棄養與流浪問題。縣府期盼透過制度化、穩定推動的方式，從源頭降低流浪犬貓數量，營造人與動物和諧共存的友善環境。

動植物防疫所提醒，犬貓三合一補助屬部分補助，並非全額給付，飼主應於手術前主動向動物醫院確認手術方式、實際費用及術後照護內容，以避免產生認知落差。另符合「室內飼養」條件之貓隻，可依規定選擇不施打狂犬病疫苗，但須簽署切結書後，始得申請補助。

縣府強調，動物保護不僅是對生命的尊重，更與公共衛生及社會安全息息相關。透過提前啟動補助政策、鼓勵飼主落實責任飼養，將可有效減少流浪動物問題，打造更安全宜居的雲林。縣府也呼籲符合資格的民眾踴躍申請，一同為守護毛孩與城市環境盡一份心力。