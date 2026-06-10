雲林犯保與雲林地檢署檢察長赴馨生家庭關懷慰問 端午送暖

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雲林犯保與雲林地檢署檢察長親赴馨生家庭關懷慰問，端午送暖。(記者劉春生攝)

▲雲林犯保與雲林地檢署檢察長親赴馨生家庭關懷慰問，端午送暖。(記者劉春生攝)

端午佳節將至，為讓犯罪被害人家庭感受到社會溫暖與支持，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會（下稱雲林犯保）展開端午關懷訪視行動，深入縣內 三十戶 犯罪 被害 家庭進行慰問，透過面對面的陪伴與傾聽，傳遞社會各界對犯罪被害人及其家屬的關懷與祝福。

九日，雲林地方檢察署檢察長林秀敏與雲林犯保主任委員許倍豐前往雲林虎尾 的 重傷犯罪被害人家庭訪視慰問，除致贈端午節關懷慰問金外， 更 準備重傷被害人照護物資， 以 減輕案家照顧上的負擔，並在佳節前夕送上最真摯的祝福與支持。

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一場意料之外的車禍案件造成 郭姓被害人頸部以下癱瘓 無力 一家四口的 生活 亦 產生巨大變化。被害人妻子於同一 場 車禍中 傷及肋骨 經歷漫長的復原與休養後 堅毅 撐起 家庭的重擔與丈夫的照護 ，其中的 身心壓力與辛勞 令人動容 。訪視過程中，林秀敏檢察長與許倍豐主任委員仔細聆聽家屬分享一路走來的心路歷程，關心目前生活及照顧情形，並針對家屬提出的需求逐一回應，給予 溫暖的 支持。

許倍豐主任委員強調 犯罪被害人的關懷 與支持應以家庭為單位 本分會除了 長期 提供 重傷生活照顧津貼與 照護物資的經濟支持之外訴訟 部分 協助 家屬 委任律師 醫療方面 亦 轉介 物理治療師居家協助 復健 秉持「一路相伴、溫暖守護」的精神， 提供被害人及其家屬更即時、更完善的服務 。

一張小小的醫療卡讓家庭照顧者重新看見自己 。

雲林犯保整合在地關懷資源， 自民國 一一三年起 建立司法保護醫療關懷聯盟，與縣內九十餘家診所攜手合作， 核發 被害 人及家屬 「 醫療卡 」 的優免身分，減輕就醫負擔。

郭姓被害人的妻子因舊傷且長期照顧丈夫導致手臂疼痛不適，感念醫療卡成為其照顧自己的契機，現在陪同丈夫回診的同時也也為自己為自己掛診針灸。

林秀敏檢察長表示，重傷犯罪被害人家庭在生活重建的道路上往往面臨漫長且艱辛的挑戰，除了經濟負擔外，照顧者所承受的身心壓力更需要被看見與長且艱辛的挑戰，除了經濟負擔外，照顧者所承受的身心壓力更需要被看見與支持，一句關心、一份陪伴，對於歷經創傷的被害家庭而言，都是重新前行的家庭而言，都是重新前行的重要力量。

犯罪被害所帶來的傷痛不會因時間而輕易消失，但雲林犯保秉持著一路相雲林犯保秉持著一路相伴的精神的精神，提供專業支援和法律保護，陪伴他們逐步找回生活的力量。雲林地逐步找回生活的力量。雲林地檢署與雲林犯保將持續攜手同行，展現柔性司法的力量，以實際行動守護每一以實際行動守護每一被害家庭，在他們最需要支持的時刻給予關懷與依靠，讓溫暖不只是節慶慰問，而是長久陪伴的承諾。