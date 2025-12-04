雲林猴群闖校園 飛越電網脫逃

雲林縣林內鄉淵明國中校園旁有兩群台灣獼猴曾闖入校園搶學生早餐，校方在圍牆裝設電網後，出沒次數明顯減少，4日疑因氣溫回暖，清晨6點多有30多隻獼猴，由2隻猴王帶隊闖入覓食，站在校舍4樓女兒牆觀望。校方人員驅趕時，猴群如表演特技一樣，飛越電網到10公尺外的竹林樹梢，全部成功脫逃，僅1隻不敢跳，猴王趕緊跳回學校搭救揹走。

林內鄉靠近山區，台灣獼猴族群大，靠近龍過脈步道的淵明國中與林中國小經常可見猴群。因猴群擾人，鄉公所獲上級補助，每日早上7點多派人放炮趕猴，至少讓牠們遠離校園。

淵明國中校長丁清峯表示，好幾天沒看到猴子，4日學校突然跑來30多隻，研判是天氣冷多日沒覓食，氣溫回暖趕緊出來，極有可能是聽到炮聲躲進校園，但校園正門架設150公尺長電網有通電，牠們從另一側圍牆跳入。

校方為避免猴群進入教室，派人驅猴，猴群全逃到4樓屋頂的女兒牆張望，隨後在猴王帶領下，一隻隻身手靈活「飛越」電網後，順勢抓住10公尺外的竹林叢，落點精準全數安全脫逃，僅剩1隻小猴不敢跳。

丁清峯說，可能猴王清點成員時發現少1隻，又迅速從另一棵竹子飛10幾公尺回到4樓女兒牆，把小猴揹走。

他表示，校方雖有2支聲音巨大的漆彈槍，但至今未動用，也是希望人猴各自安好。獼猴其實也不喜歡人多的地方，4日闖進學校也沒造成破壞，讓人目睹牠們像超人一樣來去自如。