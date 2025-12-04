中部中心／綜合報導

雲林林內鄉淵明國中，出現一大群台灣獼猴，像表演特技般，從屋頂，飛越電網，跳到樹梢上，似乎是天冷太久沒覓食，才會再度跑到學校找食物吃：另外在彰化，出現了一隻離家出走的大鴕鳥，卡在一堆爛泥的大排水溝裡，還好順利救出，不過飼主將會被警方開罰。

猴王率隊，一隻接著又一隻，從頂樓，跳到樹梢上，數量多到，根本數不清，





雲林獼猴群「飛越」電網找食物 彰化大鴕鳥卡大排爛泥中

雲林淵明國中驚見獼猴群 從屋頂"飛越"電網如表演特技（圖／民視新聞）

應該有被電過有經驗，知道要衝刺飛越過電網，林內鄉淵明國中附近，常有台灣獼猴出沒，校方裝設電網後，出現次數有減少，加上近日降溫，猴子們，比較少外出活動，但這幾天出太陽了，他們又跑到學校裡，試圖找食物吃。

校長表示，這次牠們闖進校園，沒有造成破壞，校方準備的2隻漆彈槍，也從來沒使用過，希望人猴不互相打擾，各自安好。

不過在彰化，也有動物在大街上，趴趴走，2隻鴕鳥離家追風，其中一隻身陷泥淖。一坨黑黑髒髒的不明物體，深陷軟爛的泥堆之間，下去救援的壯丁，也卡在爛泥中，寸步難行，但他旁邊那陀，眼睛睜大大，全身被泥巴抹得髒兮兮，只剩細細的脖子，可以自由活動，但修但幾勒，為什麼，水溝裡會有鴕鳥啦？！





雲林獼猴群「飛越」電網找食物 彰化大鴕鳥卡大排爛泥中

鴕鳥離家出走逍遙 掉入大排卡在爛泥中 壯丁拖拉助脫困（圖／民視新聞）





原來，這是一隻有人飼養的大鴕鳥，根據了解，一開始是有2隻難兄難弟，相約離家出走，但其中一位，在第一天就被逮到，剩下一隻，自己在外頭逍遙，不過快樂的時光，總是過得特別快，沒多久後，就變髒兮兮的慘狀。

鴕鳥在大家的努力下，成功救上岸，在外奔波一夜，牠應該體會，還是待在家裡最舒服。

