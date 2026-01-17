雲林環境清潔週全面啟動 鄉親淨全力作伙鬥陣清

環保志工清潔公共空間。(記者劉春生攝)

「一一五年雲林縣環境清潔週」十七日於水林鄉通天府廣場舉行啟動儀式。縣長張麗善呼籲鄉親一同加入清潔行列，用行動為家園「換新裝」，讓返鄉親友與遊客一踏進雲林，就能感受到整潔、煥然一新的節慶氛圍，展現雲林最美好的城市風貌。

今年環境清潔週以「雲林淨全力，作伙鬥陣清」為主題，象徵全縣齊心協力迎接嶄新的一年。活動中，張麗善縣長頒發感謝狀給六十二個認養設置熄菸桶的公私部門及民間企業團體，並與水林鄉代理鄉長張東凱、議員黃文祥等貴賓共同將「菸蒂」丟入熄菸桶，展現全力推動「菸蒂不落地」政策的決心。

張麗善縣長呼籲民眾切勿亂丟菸蒂，並務必確實熄滅，避免星星之火釀成災害，造成生命財產損失與資源浪費。她也強調，環境整潔需從個人做起，除整理居家周邊環境外，更要落實「巡、倒、清、刷」，確實清除積水容器，防範登革熱，攜手打造安全、舒適的生活環境，讓返鄉鄉親與遊客對雲林留下美好印象。

張縣長指出，縣府將統籌各公所、清潔隊及環保志工，全面加強公共場域、道路、山區及海岸線的環境清潔，共同守護縣內環境品質。

環保局長張喬維表示，在張麗善縣長帶領下，縣府持續推動垃圾分類及SRF轉廢為能政策，目前水林、北港轉運站已完成淨空，後續口湖、古坑也將陸續完成。

他指出，近三年來縣府每年投入近億元辦理清溝作業，已完成約一千三百公里清理，發現溝渠中主要廢棄物為菸蒂，因此此次清潔週特別加強菸蒂清除與回收，並設置菸蒂回收系統，違規亂丟菸蒂者，將依《廢棄物清理法》處以新臺幣一千兩百元至六千元罰鍰。

水林鄉代理鄉長張東凱表示，感謝縣政府與環保局選擇在水林鄉辦理環境清潔週啟動活動，公所將持續與縣府合作，共同守護地方環境，打造幸福、乾淨的水林。

環保局指出，清潔週期間預計動員超過一百五十名清潔隊員、環保志工及民眾，重點加強街道菸蒂清除、違規廣告物拆除及長期髒亂點整頓，期盼透過實際行動，讓雲林在春節期間呈現乾淨、有序的新氣象。