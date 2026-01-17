雲林環境清潔週啟動！ 張麗善號召全民動員 齊力打造春節最乾淨家園

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府今（17）日在水林鄉通天府廣場啟動「115年雲林縣環境清潔週」，縣長張麗善率領環保志工與地方民代共同宣示，全縣同步展開環境大清掃行動，聚焦菸蒂不落地、防疫清溝與公共環境整頓，期盼在春節前全面提升市容，讓返鄉鄉親與遊客一踏入雲林，即感受乾淨有序的新年氣象。

環保志工齊動員清潔公共空間，迎新春守護美好家園。(記者廖承恩翻攝)

今年環境清潔週以「雲林淨全力，作伙鬥陣清」為主題，象徵全縣上下一心、共同守護生活環境。活動現場，張麗善縣長頒發感謝狀予62個認養設置熄菸桶的公私部門及企業團體，並與水林鄉代理鄉長張東凱、縣議員黃文祥等貴賓一同將菸蒂投入熄菸桶，以實際行動展現推動「菸蒂不落地」政策的決心。

張麗善表示，環境整潔不只是政府責任，更需要全民參與，呼籲民眾切勿隨意丟棄菸蒂，並確實熄滅，避免星星之火釀成災害。她也強調，居家與社區環境應同步落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器、防範登革熱，從日常生活做起，結合社區力量，打造安全、舒適的生活環境。

環保局清理衛生溝渠發現菸蒂最多，將強化菸蒂不落地政策。(記者廖承恩翻攝)

張麗善指出，縣府已統籌各鄉鎮市公所、清潔隊及環保志工，全面加強道路、公共空間、山區及海岸線的清潔整頓，透過密集動員與分區執行，提升整體環境品質，展現雲林整潔、有秩序的城市風貌。

環保局長張喬維表示，縣府近三年每年投入近億元辦理清溝作業，已完成約1,300公里溝渠清理，發現其中以菸蒂為最大宗廢棄物，因此今年特別強化菸蒂清除與回收機制，並設置完整回收系統。違規亂丟菸蒂者，將依《廢棄物清理法》處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰。

張麗善呼籲鄉親加入清潔行列，共同展現雲林城市美學。(記者廖承恩翻攝)

環保局指出，清潔週期間預計動員超過150名清潔隊員、環保志工及民眾，重點執行街道菸蒂清除、違規廣告物拆除及長期髒亂點整頓，透過實際行動迎接春節，讓雲林展現乾淨、宜居、永續的城市新面貌。